https://ria.ru/20240620/reyting-1954326351.html

Кредитный рейтинг Ярославской области повышен до уровня ruА

Кредитный рейтинг Ярославской области повышен до уровня ruА - РИА Новости, 20.06.2024

Кредитный рейтинг Ярославской области повышен до уровня ruА

Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Ярославской области до уровня ruА, также по рейтингу установлен стабильный... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:27

2024-06-20T17:27

2024-06-20T17:27

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

эксперт ра

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Ярославской области до уровня ruА, также по рейтингу установлен стабильный прогноз, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Кредитный рейтинг региона повышен до уровня ruА. Установлен стабильный прогноз. Это значит, что Ярославская область является надежным деловым партнером со стабильной экономикой и уверенной динамикой развития. А это важный критерий для инвесторов и для реализации масштабных проектов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. "Проще говоря, это показатель, что мы устойчивые, активно развиваемся и с нами можно иметь дело", - добавил Михаил Евраев. Рейтинг составляло российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" - лидер в области рейтингования, отметили в пресс-службе правительства региона. По данным пресс-службы, повышение рейтинга региона обусловлено позитивной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей, в частности, ростом реального валового регионального продукта и валового регионального продукта на душу населения, низким уровнем безработицы, а также снижением долговой нагрузки областного бюджета, что свидетельствует о грамотной и системной работе правительства области в этом направлении. И.о. вице-губернатора Дмитрий Борушков отметил, что уровень долговой нагрузки областного бюджета относительно налоговых и неналоговых доходов по итогам 2023 года снизился до 55,4% – по сравнению с 60,6% за 2022 год. Кроме того, по итогам 2024 года ожидается снижение долговой нагрузки до 43,9% соответствующих доходов.

https://ria.ru/20231027/promproizvodstvo-1905735078.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, михаил евраев, эксперт ра