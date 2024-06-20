https://ria.ru/20240620/rets-1954336062.html

Российский экспортный центр и Республика Адыгея укрепляют сотрудничество

Российский экспортный центр и Республика Адыгея укрепляют сотрудничество - РИА Новости, 20.06.2024

Российский экспортный центр и Республика Адыгея укрепляют сотрудничество

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и правительство Республики Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве для развития экспортной деятельности... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:59

2024-06-20T17:59

2024-06-20T17:59

экономика

республика адыгея

россия

вероника никишина

мурат кумпилов

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и правительство Республики Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве для развития экспортной деятельности региона, подписи под документом 20 июня поставили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщает РЭЦ."В рамках соглашения РЭЦ и Республика Адыгея планируют актуализировать действующие и разработать новые меры господдержки местных компаний, в том числе механизм акселерации и продвижения экспортеров МСП, а также совместно работать над повышением роли женского предпринимательства в развитии экспортного потенциала региона. Соглашение также подразумевает взаимодействие в области формирования базы лучших региональных практик и организации международных бизнес-миссий", - говорится в сообщении."Соглашение закрепляет наше взаимодействие с Адыгеей и, мы уверены, послужит дополнительным импульсом в совместной работе, в том числе направленной на индивидуальное сопровождение местных компаний и предпринимателей, задумывающихся о выходе на внешние рынки", - сказала Никишина."Республика Адыгея уделяет экспортному развитию большое внимание, и в рамках достигнутых договоренностей с РЭЦ мы, в частности, будем работать над усилением региональной системы поддержки экспорта и созданием благоприятных условий для увеличения количества как экспортно ориентированных компаний, так и видов экспортируемой продукции", - отметил Кумпилов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, республика адыгея, россия, вероника никишина, мурат кумпилов