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Российский экспортный центр и Республика Адыгея укрепляют сотрудничество - РИА Новости, 20.06.2024
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17:59 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/rets-1954336062.html
Российский экспортный центр и Республика Адыгея укрепляют сотрудничество
Российский экспортный центр и Республика Адыгея укрепляют сотрудничество - РИА Новости, 20.06.2024
Российский экспортный центр и Республика Адыгея укрепляют сотрудничество
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и правительство Республики Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве для развития экспортной деятельности... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:59
2024-06-20T17:59
экономика
республика адыгея
россия
вероника никишина
мурат кумпилов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и правительство Республики Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве для развития экспортной деятельности региона, подписи под документом 20 июня поставили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщает РЭЦ."В рамках соглашения РЭЦ и Республика Адыгея планируют актуализировать действующие и разработать новые меры господдержки местных компаний, в том числе механизм акселерации и продвижения экспортеров МСП, а также совместно работать над повышением роли женского предпринимательства в развитии экспортного потенциала региона. Соглашение также подразумевает взаимодействие в области формирования базы лучших региональных практик и организации международных бизнес-миссий", - говорится в сообщении."Соглашение закрепляет наше взаимодействие с Адыгеей и, мы уверены, послужит дополнительным импульсом в совместной работе, в том числе направленной на индивидуальное сопровождение местных компаний и предпринимателей, задумывающихся о выходе на внешние рынки", - сказала Никишина."Республика Адыгея уделяет экспортному развитию большое внимание, и в рамках достигнутых договоренностей с РЭЦ мы, в частности, будем работать над усилением региональной системы поддержки экспорта и созданием благоприятных условий для увеличения количества как экспортно ориентированных компаний, так и видов экспортируемой продукции", - отметил Кумпилов.
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экономика, республика адыгея, россия, вероника никишина, мурат кумпилов
Экономика, Республика Адыгея, Россия, Вероника Никишина, Мурат Кумпилов

Российский экспортный центр и Республика Адыгея укрепляют сотрудничество

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРоссийский экспортный центр и Республика Адыгея укрепляют сотрудничество
Российский экспортный центр и Республика Адыгея укрепляют сотрудничество - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и правительство Республики Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве для развития экспортной деятельности региона, подписи под документом 20 июня поставили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщает РЭЦ.
"В рамках соглашения РЭЦ и Республика Адыгея планируют актуализировать действующие и разработать новые меры господдержки местных компаний, в том числе механизм акселерации и продвижения экспортеров МСП, а также совместно работать над повышением роли женского предпринимательства в развитии экспортного потенциала региона. Соглашение также подразумевает взаимодействие в области формирования базы лучших региональных практик и организации международных бизнес-миссий", - говорится в сообщении.
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"Соглашение закрепляет наше взаимодействие с Адыгеей и, мы уверены, послужит дополнительным импульсом в совместной работе, в том числе направленной на индивидуальное сопровождение местных компаний и предпринимателей, задумывающихся о выходе на внешние рынки", - сказала Никишина.
"Республика Адыгея уделяет экспортному развитию большое внимание, и в рамках достигнутых договоренностей с РЭЦ мы, в частности, будем работать над усилением региональной системы поддержки экспорта и созданием благоприятных условий для увеличения количества как экспортно ориентированных компаний, так и видов экспортируемой продукции", - отметил Кумпилов.
 
ЭкономикаРеспублика АдыгеяРоссияВероника НикишинаМурат Кумпилов
 
 
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