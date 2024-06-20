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РЭЦ: потенциал несырьевого экспорта России во Вьетнам — $480 млн в год - РИА Новости, 20.06.2024
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13:27 20.06.2024 (обновлено: 13:42 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/rets-1954219936.html
РЭЦ: потенциал несырьевого экспорта России во Вьетнам — $480 млн в год
РЭЦ: потенциал несырьевого экспорта России во Вьетнам — $480 млн в год - РИА Новости, 20.06.2024
РЭЦ: потенциал несырьевого экспорта России во Вьетнам — $480 млн в год
Потенциал несырьевого неэнергетического экспорта из России во Вьетнам составляет в среднем около 480 миллионов долларов в год, в том числе более 36,5 миллиона - РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:27
2024-06-20T13:42
экономика
россия
вьетнам
российский экспортный центр (рэц)
владимир путин
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Потенциал несырьевого неэнергетического экспорта из России во Вьетнам составляет в среднем около 480 миллионов долларов в год, в том числе более 36,5 миллиона - экспорт высокого передела, оценили аналитики Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешних переговоров в том числе были достигнуты договоренности о переходе на национальные валюты при расчетах между Россией и Вьетнамом."Потенциал несырьевого неэнергетического экспорта из России во Вьетнам составляет в среднем около 480 миллионов долларов в год, в том числе более 36,5 миллиона - экспорт высокого передела", - оценил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.С начала 2023 года поддержку РЭЦ на вьетнамском направлении получили 800 экспортеров на сумму порядка 300 миллионов долларов. Российские поставщики экспортировали продукцию агропромышленного и лесопромышленного комплекса, химической, легкой, фармацевтической и косметической промышленности, а также товары машиностроительной и металлургической отраслей.Перспективными направлениями для экспорта во Вьетнам являются нефтехимическая продукция, изделия из титана и других металлов, товары деревообработки, корма, рыбная продукция.
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экономика, россия, вьетнам, российский экспортный центр (рэц), владимир путин, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Вьетнам, Российский экспортный центр (РЭЦ), Владимир Путин, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ: потенциал несырьевого экспорта России во Вьетнам — $480 млн в год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Потенциал несырьевого неэнергетического экспорта из России во Вьетнам составляет в среднем около 480 миллионов долларов в год, в том числе более 36,5 миллиона - экспорт высокого передела, оценили аналитики Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешних переговоров в том числе были достигнуты договоренности о переходе на национальные валюты при расчетах между Россией и Вьетнамом.
"Потенциал несырьевого неэнергетического экспорта из России во Вьетнам составляет в среднем около 480 миллионов долларов в год, в том числе более 36,5 миллиона - экспорт высокого передела", - оценил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
С начала 2023 года поддержку РЭЦ на вьетнамском направлении получили 800 экспортеров на сумму порядка 300 миллионов долларов. Российские поставщики экспортировали продукцию агропромышленного и лесопромышленного комплекса, химической, легкой, фармацевтической и косметической промышленности, а также товары машиностроительной и металлургической отраслей.
Перспективными направлениями для экспорта во Вьетнам являются нефтехимическая продукция, изделия из титана и других металлов, товары деревообработки, корма, рыбная продукция.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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ЭкономикаРоссияВьетнамРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Владимир ПутинВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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