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Дороги к ФАПам отремонтируют в 2024 году в Калужской области - РИА Новости, 20.06.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:26 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/remont-1954219523.html
Дороги к ФАПам отремонтируют в 2024 году в Калужской области
Дороги к ФАПам отремонтируют в 2024 году в Калужской области - РИА Новости, 20.06.2024
Дороги к ФАПам отремонтируют в 2024 году в Калужской области
Дороги к фельдшерско-акушерским пунктам отремонтируют в 2024 году в Калужской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает правительство... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:26
2024-06-20T13:26
калужская область
малоярославецкий район
кировский район
автомобильные дороги
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КАЛУГА, 20 июн – РИА Новости. Дороги к фельдшерско-акушерским пунктам отремонтируют в 2024 году в Калужской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает правительство региона. "По информации министерства транспорта области, в 2024 году на дорогах регионального и межмуниципального значения в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют дороги к фельдшерско-акушерским пунктам", - говорится в сообщении. В частности, в Малоярославецком районе приведут в нормативное состояние дорожное покрытие до Максимовского ФАПа. Это участок дороги протяженностью 6,705 километра. Современную качественную дорогу организуют к Милеевскому ФАПу, а также к ФАПам в поселке Вязовна и в селе Ильинское. В Кировском районе отремонтируют дорогу до Нагорновского дома социального обслуживания. Здесь дорожники приведут в нормативное состояние более 19 километров дороги "Брянск – Людиново – Киров" трассы А-130. Более 3 километров дороги отремонтируют и до Центральной районной больницы Тарусского района. "Всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году на территории региона запланировано отремонтировать 138 километров дорожного покрытия", - информирует правительство Калужской области.
https://ria.ru/20240614/vystavka-1952997002.html
малоярославецкий район
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малоярославецкий район, кировский район, автомобильные дороги
Калужская область, Малоярославецкий район, Кировский район, Автомобильные дороги

Дороги к ФАПам отремонтируют в 2024 году в Калужской области

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 20 июн – РИА Новости. Дороги к фельдшерско-акушерским пунктам отремонтируют в 2024 году в Калужской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает правительство региона.
"По информации министерства транспорта области, в 2024 году на дорогах регионального и межмуниципального значения в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют дороги к фельдшерско-акушерским пунктам", - говорится в сообщении.
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В частности, в Малоярославецком районе приведут в нормативное состояние дорожное покрытие до Максимовского ФАПа. Это участок дороги протяженностью 6,705 километра. Современную качественную дорогу организуют к Милеевскому ФАПу, а также к ФАПам в поселке Вязовна и в селе Ильинское.
В Кировском районе отремонтируют дорогу до Нагорновского дома социального обслуживания. Здесь дорожники приведут в нормативное состояние более 19 километров дороги "Брянск – Людиново – Киров" трассы А-130. Более 3 километров дороги отремонтируют и до Центральной районной больницы Тарусского района.
"Всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году на территории региона запланировано отремонтировать 138 километров дорожного покрытия", - информирует правительство Калужской области.
 
Калужская областьМалоярославецкий районКировский районАвтомобильные дороги
 
 
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