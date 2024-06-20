https://ria.ru/20240620/remont-1954219523.html

Дороги к ФАПам отремонтируют в 2024 году в Калужской области

Дороги к ФАПам отремонтируют в 2024 году в Калужской области - РИА Новости, 20.06.2024

Дороги к ФАПам отремонтируют в 2024 году в Калужской области

Дороги к фельдшерско-акушерским пунктам отремонтируют в 2024 году в Калужской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает правительство... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:26

2024-06-20T13:26

2024-06-20T13:26

калужская область

малоярославецкий район

кировский район

автомобильные дороги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/42/1517354225_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_dba0cfbb3ce63e0e6467feb32c3309f1.jpg

КАЛУГА, 20 июн – РИА Новости. Дороги к фельдшерско-акушерским пунктам отремонтируют в 2024 году в Калужской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает правительство региона. "По информации министерства транспорта области, в 2024 году на дорогах регионального и межмуниципального значения в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют дороги к фельдшерско-акушерским пунктам", - говорится в сообщении. В частности, в Малоярославецком районе приведут в нормативное состояние дорожное покрытие до Максимовского ФАПа. Это участок дороги протяженностью 6,705 километра. Современную качественную дорогу организуют к Милеевскому ФАПу, а также к ФАПам в поселке Вязовна и в селе Ильинское. В Кировском районе отремонтируют дорогу до Нагорновского дома социального обслуживания. Здесь дорожники приведут в нормативное состояние более 19 километров дороги "Брянск – Людиново – Киров" трассы А-130. Более 3 километров дороги отремонтируют и до Центральной районной больницы Тарусского района. "Всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году на территории региона запланировано отремонтировать 138 километров дорожного покрытия", - информирует правительство Калужской области.

https://ria.ru/20240614/vystavka-1952997002.html

малоярославецкий район

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

малоярославецкий район, кировский район, автомобильные дороги