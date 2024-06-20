https://ria.ru/20240620/rebenok-1954192621.html

В Перми проверят семью, где ребенка выгуливали на веревке

В Перми проверят семью, где ребенка выгуливали на веревке - РИА Новости, 20.06.2024

В Перми проверят семью, где ребенка выгуливали на веревке

Министерство труда и социального развития Пермского края проводит внеплановую проверку семьи, где мальчика выгуливали на веревке, ситуацию рассмотрят на... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:48

2024-06-20T11:48

2024-06-20T11:48

происшествия

пермский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Министерство труда и социального развития Пермского края проводит внеплановую проверку семьи, где мальчика выгуливали на веревке, ситуацию рассмотрят на межведомственной комиссии, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Незамедлительно был организован межведомственный выезд в семью. В настоящее время проводится внеплановая проверка. 21 июня состоится заседание межведомственной комиссии с участием субъектов системы профилактики, органов прокуратуры, СК", - рассказали в министерстве. Представитель минсоца пояснил, что ситуация находится на особом контроле, семье оказывается необходимая помощь и психологическая поддержка. Ранее в нескольких пермских пабликах в соцсетях было опубликовано видео, как мальчика выгуливают на веревке. После инцидента пермский СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей)". По данным ведомства, пермячка во время прогулки также применяла физическую силу к ребенку. Осведомленный источник РИА Новости сообщал, что женщина воспитывает четырех детей с тяжелыми диагнозами, в том числе с синдромом Дауна.

https://ria.ru/20240617/izbienie-1953522937.html

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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)