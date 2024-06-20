https://ria.ru/20240620/realme_gt_6-1953689669.html

Обзор realme GT 6. "Убийца флагманов": стильный смартфон с мощной начинкой

Обзор realme GT 6. "Убийца флагманов": стильный смартфон с мощной начинкой - РИА Новости, 20.06.2024

Обзор realme GT 6. "Убийца флагманов": стильный смартфон с мощной начинкой

GT возвращается! В realme давно знали формулу "много смартфона за мало денег" — покупателям такой подход нравится. Новый realme GT 6 (Джи-Ти 6) создан именно по РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:23

2024-06-20T13:23

2024-06-20T13:39

технологии

москва

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смартфон

мобильный телефон

наука

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GT возвращается! В realme давно знали формулу "много смартфона за мало денег" — покупателям такой подход нравится. Новый realme GT 6 (Джи-Ти 6) создан именно по такому рецепту — мощная платформа, продвинутая камера, современный дисплей, продвинутая камера. Со смартфоном познакомимся в обзоре РИА Новости. Производительность, ИИ и коммуникацииСмартфон одним из первых получил новый процессор от Qualcomm — чипмейкер весной 2024-го представил Snapdragon 8s Gen 3 (Снэпдрагон 8с Джен 3), "облегченную" версию топового Snapdragon 8 Gen 3. Восьмиядерный чип сохранил 4-нм техпроцесс, в его составе используется сверхпроизводительное ядроCortex-X4 (Кортекс-Икс 4) с частотой 3,0 ГГц, а за графическую производительность отвечает видеоядро Adreno 735 (Адрено 735).Производительность realme GT 6 впечатляет — например, в бенчмарке AnTuTu смартфон набирает более 1,5 миллиона баллов, что еще недавно было и для флагманских моделей редкостью. Понравится GT 6 геймерам: современные игры на высоких настройках графики для него не представляют проблемы.Также смартфон поддерживает настройку производительности процессора Geek Power Tuning (Гик Пауэр Тьюнинг), благодаря которой можно гибко настроить частоты и производительность для основных ядер и графического ядра, разгоняя их для производительных игр или ограничивая для большей энергоэффективности и большего времени автономной работы. Действительно, в энергозатратных задачах смартфон демонстрирует себя неплохо — экстремальный троттлинг (защита процессора от перегрева) отсутствует, как и перегрев.Смартфон доступен в нескольких вариантах конфигурации памяти: у нас версия с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Накопитель быстрый, выполнен на чипах UFS 4.0 (Ю-Эф-Эс 4.0), что обеспечивает быструю установку приложений. А вот карты памяти (как и аудиоджека) нет — в лотке находим два слота под наносимкарты.Надпись "AI" на коробке намекает на искусственный интеллект в смартфоне. Так, есть распознавание содержимого на экране — в одно касание можно перенести контент в другое приложение.Как и положено современному смартфону, realme GT 6 досталась россыпь беспроводных интерфейсов и коммуникаций: от блютус 5.4 до NFC (Эн-Эф-Си). Не забыли и про инфракрасный датчик для управления бытовой техники. А вот USB Type-C (Ю-Эс-Би Тип С) тут стандарта 2.0.КамераВ качестве основного модуля используется новый сенсор Sony LYT-808 (Сони Эл-Уай-Ти-808) с 50 Мп, поддержкой оптической стабилизации SuperOIS (СуперОИС) и физическим размером датчика 1/1,4 дюйма. Он дополнен 2Х-телефото модулем Samsung JN5 (Самсунг Джей-Эн5) на 50 Мп и широкоугольным модулем Sony IMX355 (Сони Ай-Эм-Экс 355) на 8 Мп. Фронтальная камера — Sony IMX615 (Сони Ай-Эм-Экс 615) на 32 Мп способна записывать видео в 4K.Главная камера удивляет, датчик зарекомендовал себя в сегменте дорогих андроид-смартфонов. При дневном свете главная камера делает фотографии с высокой детализацией, но без излишней обработки. Также на них и нет никакого цифрового "шума". Автоматический баланс белого работает надежно, но в некоторых сценах на открытом воздухе есть преобладание чрезмерно насыщенных цветов.Телефото-сенсор позволяет делать снимки с эквивалентным фокусным расстоянием 47 мм — это позволяет не только получать двукратный зум без потери качества, но и эффектные портреты, с размытием фона. Цветокоррекция снимков приближена к основному сенсору. "Ширик" довольно типичен для этого класса устройств: датчик не любит, когда вокруг мало света.Кстати, realme GT 6 получил функцию от более дорогостоящих смартфонов — он умеет автоматически включать ночной режим съемки. В нем снимки получаются довольно эффектными, автоматика справляется с "вытягиванием" теней, обработкой точечных источников света и созданием реалистичной картинки.Смартфон, что еще недавно было крайне редким явлением в классе, умеет снимать ролик в максимальном качестве 4K при 60 кадрах в секунду. А вот переключаться между сенсорами во время записи в таком режиме не получится.ДисплейНовинка получила экран уровня флагманских смартфонов — это 6,78-дюймовая LTPO AMOLED-матрица (активная матрица на органических светодиодах), разрешением 1264 x 2780 пикселей, цветовым покрытием 1B, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. "Шика" добавляет и геометрия экрана с закругленными боковыми гранями, благодаря которым делать свайпы удобнее. Стекло прочное — это Corning Gorilla Glass Victus 2 (Корнинг Горилла Глас Виктус 2) с увеличенной устойчивостью к царапинам и другим механическим повреждениям.Здесь применена технология LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид) — она позволяет плавно регулировать частоту обновления экрана на всем диапазоне от 1 до 120 Гц. Так, в режиме экрана "всегда включен", картинка обновляется на 1 Гц, экономя заряд аккумулятора."Фишкой" экрана realme GT 6 стала и высокая яркость — и если пиковые значения видеть мы будем только в специальном HDR-контенте (видео с расширенным динамическим диапазонов), то 1600 нит в автояркости заметно выручают в солнечный день. Кстати, тут есть функция повышенной яркости при ручной регулировке для тех, кому хочется контролировать работу подсветки.В целом, realme GT 6 получил дисплей уровня флагманских моделей, безо всяких "но". Наконец, смартфон лишен зловредного для зрения мерцания — здесь использован высокочастотный ШИМ с 2160 Гц, незаметный для человеческого глаза.Звук, безопасность и автономностьЗа звучание realme GT 6 отвечает стереопара из мультимедиа динамика и верхнего с дополнительным звуководом. Телефон громкий, присутствует преобладание средних и высоких частот.Подэкранный сканер отпечатка пальцев и распознавание по лицу работают одинаково быстро и безошибочно — разве к первому можно придраться, что находится он относительно низко, из-за чего частенько смартфон приходится перехватывать второй рукой.5500 мАч — аккумулятор именно с такой емкостью достался realme GT 6, что больше, чем было у предшественника. Вместе с энергоэффективным процессором и оптимизацией это позволяет смартфону работать и по полтора дня на одном заряде, а то и замахнуться на два. А вот мощность быстрой зарядки SuperVOOC (Супервук) составляет 120 Вт — 50% емкости с ее помощью можно восстановить за 10 минут, а на полную зарядку уйдет меньше получаса.ДизайнВнешний вид realme GT 6 одновременно инновационный и традиционный для этого бренда. В линиях преобладают плавные переходы, а камерный блок выполнен в виде трех отдельных окружностей. Он подчеркнут зеркальной полосой.Здесь даже цветовые решения получили названия "зеленый туман" и "зеркальный серебряный", именно последний и попал к нам в руки. Выглядит эффектно, но вместе с глянцевым покрытием задней панели делает смартфон марким. Спасает ситуацию комплектный чехол.Смартфону досталась не только передняя, но и задняя стеклянная панель. Рама пластиковая, что для среднего класса давно привычная история. Создателям удалось "удержать вес" — модель весит 191 грамм.Наконец, realme GT 6 пылевлагозащищен по стандарту IP65, то есть внутренности полностью защищены от попадания пыли и струй жидкости. Иными словами, купать его точно не стоит, а вот дождь смартфон переживет.ИтогоКомпании realme удалось сделать мощный флагманский смартфон, с ярким дисплеем, камерой, позволяющей снимать на уровне топовых смартфонов, и выдающейся автономностью. При всем этом ценник GT 6 остался разумным.Новинка в продаже с 20 июня во всех магазинах М.Видео. Версию 12+256 ГБ можно приобрести по цене от 69 999 рублей, 16+512 ГБ — по цене от 79 999 рублей, при этом с 16 по 22 июля при покупке смартфона в любой из конфигураций пользователи получают в подарок наушники realme Buds Air6 Pro. Реклама, ООО "МВМ"; ИНН: 7707548740, erid: F7NfYUJCUneLsWT9osTVООО "МВМ", 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, realme, смартфон, мобильный телефон, наука