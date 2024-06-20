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Белоруссия ратифицировала с Россией соглашение о проспектах ценных бумаг - РИА Новости, 20.06.2024
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Белоруссия ратифицировала с Россией соглашение о проспектах ценных бумаг
Белоруссия ратифицировала с Россией соглашение о проспектах ценных бумаг - РИА Новости, 20.06.2024
Белоруссия ратифицировала с Россией соглашение о проспектах ценных бумаг
Члены Совета Республики Национального собрания Белоруссии одобрили на заседании в четверг законопроект о ратификации соглашения между республикой и Российской... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:12
2024-06-20T17:12
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Члены Совета Республики Национального собрания Белоруссии одобрили на заседании в четверг законопроект о ратификации соглашения между республикой и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг, сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента. "Законопроект одобрен Советом Республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале палаты. Отмечается, что законопроект подготовлен в целях выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для признания обязательным для исполнения Белоруссией соглашения с Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг, подписанного в Москве 22 декабря 2023 года. "Подписание данного документа является одним из шагов по созданию единого экономического пространства и сближению финансовых рынков Союзного государства. Соглашением урегулированы вопросы, связанные со взаимным признанием проспектов ценных бумаг, зарегистрированных одним из уполномоченных органов стороны соглашения, для размещения или обращения этих ценных бумаг на территории другой стороны, что исключит необходимость их повторной регистрации", - подчеркивается в сообщении. Согласно ему, в документе установлены перечни основных требований к порядку составления проспектов ценных бумаг и включаемых в проспекты сведений. К таким сведениям относятся, в частности, краткая информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением его эмиссионных бумаг, а в случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, также об основных условиях их размещения, информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Определено, что положения соглашения не ограничивают полномочия уполномоченных органов обеих сторон по осуществлению функций надзора и контроля за рынком ценных бумаг, в том числе путем приостановления размещения ценных бумаг, а также направления в уполномоченный орган государства пребывания эмитента запросов о предоставлении информации, касающейся самого эмитента. "Ожидается, что реализация соглашения минимизирует затраты и упростит процесс размещения или обращения ценных бумаг для субъектов хозяйствования обеих сторон, будет способствовать развитию общего финансового рынка Союзного государства, позволит нарастить объемы взаимных инвестиций", - говорится в сообщении. Ранее соглашение ратифицировала нижняя палата белорусского парламента. Для окончания процедуры ратификации законопроект должен подписать президент. -0-
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Москва, Россия, Союзное государство

Белоруссия ратифицировала с Россией соглашение о проспектах ценных бумаг

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Флажки России и Белоруссии
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Члены Совета Республики Национального собрания Белоруссии одобрили на заседании в четверг законопроект о ратификации соглашения между республикой и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг, сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.
"Законопроект одобрен Советом Республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале палаты.
Отмечается, что законопроект подготовлен в целях выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для признания обязательным для исполнения Белоруссией соглашения с Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг, подписанного в Москве 22 декабря 2023 года. "Подписание данного документа является одним из шагов по созданию единого экономического пространства и сближению финансовых рынков Союзного государства. Соглашением урегулированы вопросы, связанные со взаимным признанием проспектов ценных бумаг, зарегистрированных одним из уполномоченных органов стороны соглашения, для размещения или обращения этих ценных бумаг на территории другой стороны, что исключит необходимость их повторной регистрации", - подчеркивается в сообщении.
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Согласно ему, в документе установлены перечни основных требований к порядку составления проспектов ценных бумаг и включаемых в проспекты сведений. К таким сведениям относятся, в частности, краткая информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением его эмиссионных бумаг, а в случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, также об основных условиях их размещения, информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Определено, что положения соглашения не ограничивают полномочия уполномоченных органов обеих сторон по осуществлению функций надзора и контроля за рынком ценных бумаг, в том числе путем приостановления размещения ценных бумаг, а также направления в уполномоченный орган государства пребывания эмитента запросов о предоставлении информации, касающейся самого эмитента.
"Ожидается, что реализация соглашения минимизирует затраты и упростит процесс размещения или обращения ценных бумаг для субъектов хозяйствования обеих сторон, будет способствовать развитию общего финансового рынка Союзного государства, позволит нарастить объемы взаимных инвестиций", - говорится в сообщении.
Ранее соглашение ратифицировала нижняя палата белорусского парламента. Для окончания процедуры ратификации законопроект должен подписать президент. -0-
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