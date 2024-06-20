https://ria.ru/20240620/rassledovanie-1954259571.html

На главу ростовского Россельхозцентра завели еще одно дело

На главу ростовского Россельхозцентра завели еще одно дело - РИА Новости, 20.06.2024

На главу ростовского Россельхозцентра завели еще одно дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы филиала Россельхозцентра по Ростовской области и его заместителя, подозреваемых в присвоении премий... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:58

2024-06-20T14:58

2024-06-20T14:58

происшествия

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы филиала Россельхозцентра по Ростовской области и его заместителя, подозреваемых в присвоении премий сотрудников, сообщает УФСБ России по региону. По данным ведомства, с 2021 по 2024 годы глава ростовского филиала Россельхозцентра вместе со своим замом похитили средства премиального фонда, которые предназначались в виде стимулирующих выплат сотрудникам учреждения. После получения премий, которые составляли порядка 100 тысяч рублей на каждого, они ежемесячно передавались руководству, отметили в управлении. "Результаты оперативно-разыскной деятельности переданы в СЧ ГСУ ГУМВД России по Ростовской области и послужили основанием возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 160 УК России "Присвоение или растрата"", - говорится в сообщении. В апреле УФСБ России по Ростовской области также сообщило о том, что была пресечена коррупционная деятельность руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ростовской области и его заместителя. Оперативники установили, что с 2020 по 2024 годы чиновники заключали фиктивные договора на обслуживание объектов ФГБУ. Таким образом они похитили более 11 миллионов рублей бюджетных средств. Уголовное дело было возбуждено по статье "Присвоение или растрата".

https://ria.ru/20240419/fsb-1940990129.html

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ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, россия