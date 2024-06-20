Рейтинг@Mail.ru
На главу ростовского Россельхозцентра завели еще одно дело - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/rassledovanie-1954259571.html
На главу ростовского Россельхозцентра завели еще одно дело
На главу ростовского Россельхозцентра завели еще одно дело - РИА Новости, 20.06.2024
На главу ростовского Россельхозцентра завели еще одно дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы филиала Россельхозцентра по Ростовской области и его заместителя, подозреваемых в присвоении премий... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:58
2024-06-20T14:58
происшествия
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8222b2d74b387d23544a3913f102e749.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы филиала Россельхозцентра по Ростовской области и его заместителя, подозреваемых в присвоении премий сотрудников, сообщает УФСБ России по региону. По данным ведомства, с 2021 по 2024 годы глава ростовского филиала Россельхозцентра вместе со своим замом похитили средства премиального фонда, которые предназначались в виде стимулирующих выплат сотрудникам учреждения. После получения премий, которые составляли порядка 100 тысяч рублей на каждого, они ежемесячно передавались руководству, отметили в управлении. "Результаты оперативно-разыскной деятельности переданы в СЧ ГСУ ГУМВД России по Ростовской области и послужили основанием возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 160 УК России "Присвоение или растрата"", - говорится в сообщении. В апреле УФСБ России по Ростовской области также сообщило о том, что была пресечена коррупционная деятельность руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ростовской области и его заместителя. Оперативники установили, что с 2020 по 2024 годы чиновники заключали фиктивные договора на обслуживание объектов ФГБУ. Таким образом они похитили более 11 миллионов рублей бюджетных средств. Уголовное дело было возбуждено по статье "Присвоение или растрата".
https://ria.ru/20240419/fsb-1940990129.html
https://ria.ru/20240611/khischenie-1952271250.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_719ac15298179d2492d5a4a60cca4492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
На главу ростовского Россельхозцентра завели еще одно дело

На главу ростовского Россельхозцентра завели еще одно дело за присвоение премий

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы филиала Россельхозцентра по Ростовской области и его заместителя, подозреваемых в присвоении премий сотрудников, сообщает УФСБ России по региону.
По данным ведомства, с 2021 по 2024 годы глава ростовского филиала Россельхозцентра вместе со своим замом похитили средства премиального фонда, которые предназначались в виде стимулирующих выплат сотрудникам учреждения. После получения премий, которые составляли порядка 100 тысяч рублей на каждого, они ежемесячно передавались руководству, отметили в управлении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
ФСБ завела дело на главу ростовского Россельхозцентра и его зама
19 апреля, 11:26
"Результаты оперативно-разыскной деятельности переданы в СЧ ГСУ ГУМВД России по Ростовской области и послужили основанием возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 160 УК России "Присвоение или растрата"", - говорится в сообщении.
В апреле УФСБ России по Ростовской области также сообщило о том, что была пресечена коррупционная деятельность руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ростовской области и его заместителя. Оперативники установили, что с 2020 по 2024 годы чиновники заключали фиктивные договора на обслуживание объектов ФГБУ. Таким образом они похитили более 11 миллионов рублей бюджетных средств. Уголовное дело было возбуждено по статье "Присвоение или растрата".
Автомобиль полиции Дагестана
В Дагестане сотрудников почтового отделения заподозрили в хищении
11 июня, 19:53
 
ПроисшествияРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала