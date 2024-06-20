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Реприоритизация поставок Украине коснется только ракет ПВО, заявили в США - РИА Новости, 20.06.2024
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19:05 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/rakety-1954357364.html
Реприоритизация поставок Украине коснется только ракет ПВО, заявили в США
Реприоритизация поставок Украине коснется только ракет ПВО, заявили в США - РИА Новости, 20.06.2024
Реприоритизация поставок Украине коснется только ракет ПВО, заявили в США
Белый дом пояснил, что решение о поставках Украине средств ПВО в приоритетном порядке касается ракет для Patriot и NASAMS, но не самих таких систем. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:05
2024-06-20T19:05
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ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Белый дом пояснил, что решение о поставках Украине средств ПВО в приоритетном порядке касается ракет для Patriot и NASAMS, но не самих таких систем. "Это решение о реприоритезации поставок ракет", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он добавил, что США рассматривали вопрос о аналогичных мерах в отношении пусковых установок и радаров и были бы предрасположены к положительному решению, но не располагают такими системами в производстве. "Прямо сейчас фокус будет на самих ракетах", - сказал чиновник.
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украина, сша, джон кирби, в мире
Украина, США, Джон Кирби, В мире
Реприоритизация поставок Украине коснется только ракет ПВО, заявили в США

Белый дом: реприоритизация поставок Киеву касается только ракет Patriot и NASAMS

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские Patriot в Польше
Американские Patriot в Польше - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Американские Patriot в Польше. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Белый дом пояснил, что решение о поставках Украине средств ПВО в приоритетном порядке касается ракет для Patriot и NASAMS, но не самих таких систем.
"Это решение о реприоритезации поставок ракет", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он добавил, что США рассматривали вопрос о аналогичных мерах в отношении пусковых установок и радаров и были бы предрасположены к положительному решению, но не располагают такими системами в производстве.
"Прямо сейчас фокус будет на самих ракетах", - сказал чиновник.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Белый дом назвал сроки поставок Израилю истребителей F-15
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