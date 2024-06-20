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Российская ПВО за сутки сбила 74 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/pvo-1954223113.html
Российская ПВО за сутки сбила 74 беспилотника ВСУ
Российская ПВО за сутки сбила 74 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
Российская ПВО за сутки сбила 74 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО в зоне проведения спецоперации за сутки сбили 74 украинских беспилотника и 21 снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:37
2024-06-20T13:37
специальная военная операция на украине
россия
пво
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские средства ПВО в зоне проведения спецоперации за сутки сбили 74 украинских беспилотника и 21 снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 74 украинских беспилотных летательных аппарата и 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Также указывается, что оперативно-тактической авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 105 районах.
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россия, пво
Специальная военная операция на Украине, Россия, ПВО
Российская ПВО за сутки сбила 74 беспилотника ВСУ

МО: российская ПВО за сутки сбила 74 украинских БПЛА и 21 снаряд РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские средства ПВО в зоне проведения спецоперации за сутки сбили 74 украинских беспилотника и 21 снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 74 украинских беспилотных летательных аппарата и 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Также указывается, что оперативно-тактической авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 105 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПВО
 
 
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