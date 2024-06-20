https://ria.ru/20240620/pvo-1954223113.html

Российская ПВО за сутки сбила 74 беспилотника ВСУ

Российская ПВО за сутки сбила 74 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024

Российская ПВО за сутки сбила 74 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО в зоне проведения спецоперации за сутки сбили 74 украинских беспилотника и 21 снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:37

2024-06-20T13:37

2024-06-20T13:37

специальная военная операция на украине

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пво

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские средства ПВО в зоне проведения спецоперации за сутки сбили 74 украинских беспилотника и 21 снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 74 украинских беспилотных летательных аппарата и 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Также указывается, что оперативно-тактической авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 105 районах.

https://ria.ru/20231207/pvo-1914360303.html

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