https://ria.ru/20240620/pvo-1954170835.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 20.06.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Курской областью беспилотник, с помощью которого Киев собирался устроить террористическую атаку, сообщили в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:44
2024-06-20T10:44
2024-06-20T10:49
безопасность
россия
курская область
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Курской областью беспилотник, с помощью которого Киев собирался устроить террористическую атаку, сообщили в Минобороны России."Около 10.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, курская область
Безопасность, Россия, Курская область
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Минобороны: ПВО около 10.10 мск уничтожила БПЛА ВСУ над Курской областью