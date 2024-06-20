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Над территорией России за ночь уничтожили 15 БПЛА - РИА Новости, 20.06.2024
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07:10 20.06.2024 (обновлено: 08:26 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/pvo-1954140826.html
Над территорией России за ночь уничтожили 15 БПЛА
Над территорией России за ночь уничтожили 15 БПЛА - РИА Новости, 20.06.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 15 БПЛА
Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над шестью регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T07:10
2024-06-20T08:26
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
краснодарский край
белгородская область
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над шестью регионами, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА над территорией Брянской области, три БПЛА над территорией Краснодарского края, один БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, а также один БПЛА над территорией Орловской области", — добавили в министерстве.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, краснодарский край, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Краснодарский край, Белгородская область
Над территорией России за ночь уничтожили 15 БПЛА

МО: силы ПВО перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ над шестью регионами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над шестью регионами, сообщили в Минобороны.
«
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА над территорией Брянской области, три БПЛА над территорией Краснодарского края, один БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, а также один БПЛА над территорией Орловской области", — добавили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКраснодарский крайБелгородская область
 
 
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