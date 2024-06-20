https://ria.ru/20240620/pvo-1954140826.html

Над территорией России за ночь уничтожили 15 БПЛА

Над территорией России за ночь уничтожили 15 БПЛА - РИА Новости, 20.06.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 15 БПЛА

Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над шестью регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T07:10

2024-06-20T07:10

2024-06-20T08:26

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орловская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

краснодарский край

белгородская область

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над шестью регионами, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА над территорией Брянской области, три БПЛА над территорией Краснодарского края, один БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, а также один БПЛА над территорией Орловской области", — добавили в министерстве.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240620/spetsoperatsiya-1953726749.html

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россия

краснодарский край

белгородская область

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