https://ria.ru/20240620/putin-1954370661.html

Киевский режим не хочет уходить от власти, заявил Путин

Киевский режим не хочет уходить от власти, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Киевский режим не хочет уходить от власти, заявил Путин

Если Киев связывает ведение переговоров с РФ с выводом российских войск, то этого никогда не случится, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T20:02

2024-06-20T20:02

2024-06-20T20:02

россия

киев

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Если Киев связывает ведение переговоров с РФ с выводом российских войск, то этого никогда не случится, заявил президент России Владимир Путин. "Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии конституцией Украины", - сказал президент журналистам.

https://ria.ru/20240614/putin-1952871788.html

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россия, киев, владимир путин