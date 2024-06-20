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Киевский режим не хочет уходить от власти, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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20:02 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954370661.html
Киевский режим не хочет уходить от власти, заявил Путин
Киевский режим не хочет уходить от власти, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Киевский режим не хочет уходить от власти, заявил Путин
Если Киев связывает ведение переговоров с РФ с выводом российских войск, то этого никогда не случится, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:02
2024-06-20T20:02
россия
киев
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Если Киев связывает ведение переговоров с РФ с выводом российских войск, то этого никогда не случится, заявил президент России Владимир Путин. "Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии конституцией Украины", - сказал президент журналистам.
https://ria.ru/20240614/putin-1952871788.html
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россия, киев, владимир путин
Россия, Киев, Владимир Путин
Киевский режим не хочет уходить от власти, заявил Путин

Путин: киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет нормальных выборов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Если Киев связывает ведение переговоров с РФ с выводом российских войск, то этого никогда не случится, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии конституцией Украины", - сказал президент журналистам.
Подробности предложения Путина по поводу мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин назвал важное условие для переговоров по Украине
14 июня, 13:33
 
РоссияКиевВладимир Путин
 
 
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