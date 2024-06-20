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Путин: ВС России готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 20.06.2024 (обновлено: 19:48 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954364999.html
Путин: ВС России готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине
Путин: ВС России готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине - РИА Новости, 20.06.2024
Путин: ВС России готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине
Российские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на украинском направлении, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:33
2024-06-20T19:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
вьетнам
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн – РИА Новости. Российские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на украинском направлении, заявил президент России Владимир Путин. "Наши военные ко всем возможным развитиям ситуации (на Украине - ред.) готовятся", - сказал Путин во Вьетнаме на подходе к представителям российских СМИ.
https://ria.ru/20240503/peskov-1943671113.html
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россия, украина, вьетнам, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вьетнам, Владимир Путин
Путин: ВС России готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине

Путин: военные готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкУчения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М"
Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн – РИА Новости. Российские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на украинском направлении, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши военные ко всем возможным развитиям ситуации (на Украине - ред.) готовятся", - сказал Путин во Вьетнаме на подходе к представителям российских СМИ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта
3 мая, 13:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВьетнамВладимир Путин
 
 
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