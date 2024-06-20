https://ria.ru/20240620/putin-1954364999.html

Путин: ВС России готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине

Путин: ВС России готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине - РИА Новости, 20.06.2024

Путин: ВС России готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине

Российские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на украинском направлении, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:33

2024-06-20T19:33

2024-06-20T19:48

специальная военная операция на украине

россия

украина

вьетнам

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49f10f91ca144f5ae15bd46ba5bb5949.jpg

ХАНОЙ, 20 июн – РИА Новости. Российские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на украинском направлении, заявил президент России Владимир Путин. "Наши военные ко всем возможным развитиям ситуации (на Украине - ред.) готовятся", - сказал Путин во Вьетнаме на подходе к представителям российских СМИ.

https://ria.ru/20240503/peskov-1943671113.html

россия

украина

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вьетнам, владимир путин