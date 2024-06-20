https://ria.ru/20240620/putin-1954360437.html

Путин назвал обстрел Белгорода дальнобойным оружием актом агрессии

Путин назвал обстрел Белгорода дальнобойным оружием актом агрессии - РИА Новости, 21.06.2024

Путин назвал обстрел Белгорода дальнобойным оружием актом агрессии

Обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-20T19:14

2024-06-20T19:14

2024-06-21T06:41

белгород

владимир путин

россия

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил президент России Владимир Путин."Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому (к акту агрессии - ред.), мы это анализируем", - ответил Путин во время подхода к представителям российских СМИ на вопрос о том, что можно ли назвать обстрелы Белгорода актом агрессии.

https://ria.ru/20240620/putin-1954364208.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

белгород, владимир путин, россия