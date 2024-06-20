https://ria.ru/20240620/putin-1954360437.html
Путин назвал обстрел Белгорода дальнобойным оружием актом агрессии
Путин назвал обстрел Белгорода дальнобойным оружием актом агрессии - РИА Новости, 21.06.2024
Путин назвал обстрел Белгорода дальнобойным оружием актом агрессии
Обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-20T19:14
2024-06-20T19:14
2024-06-21T06:41
белгород
владимир путин
россия
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил президент России Владимир Путин."Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому (к акту агрессии - ред.), мы это анализируем", - ответил Путин во время подхода к представителям российских СМИ на вопрос о том, что можно ли назвать обстрелы Белгорода актом агрессии.
https://ria.ru/20240620/putin-1954364208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, владимир путин, россия
Белгород, Владимир Путин, Россия
Путин назвал обстрел Белгорода дальнобойным оружием актом агрессии
Путин: обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил президент России Владимир Путин.
"Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому (к акту агрессии - ред.), мы это анализируем", - ответил Путин во время подхода к представителям российских СМИ на вопрос о том, что можно ли назвать обстрелы Белгорода актом агрессии.