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Путин назвал обстрел Белгорода дальнобойным оружием актом агрессии - РИА Новости, 21.06.2024
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19:14 20.06.2024 (обновлено: 06:41 21.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954360437.html
Путин назвал обстрел Белгорода дальнобойным оружием актом агрессии
Путин назвал обстрел Белгорода дальнобойным оружием актом агрессии - РИА Новости, 21.06.2024
Путин назвал обстрел Белгорода дальнобойным оружием актом агрессии
Обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-20T19:14
2024-06-21T06:41
белгород
владимир путин
россия
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил президент России Владимир Путин."Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому (к акту агрессии - ред.), мы это анализируем", - ответил Путин во время подхода к представителям российских СМИ на вопрос о том, что можно ли назвать обстрелы Белгорода актом агрессии.
https://ria.ru/20240620/putin-1954364208.html
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белгород, владимир путин, россия
Белгород, Владимир Путин, Россия
Путин назвал обстрел Белгорода дальнобойным оружием актом агрессии

Путин: обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил президент России Владимир Путин.
"Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому (к акту агрессии - ред.), мы это анализируем", - ответил Путин во время подхода к представителям российских СМИ на вопрос о том, что можно ли назвать обстрелы Белгорода актом агрессии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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Вчера, 19:28
 
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