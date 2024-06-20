https://ria.ru/20240620/putin-1954360202.html
Путин оценил реакцию Запада на мирные инициативы
Путин оценил реакцию Запада на мирные инициативы - РИА Новости, 20.06.2024
Путин оценил реакцию Запада на мирные инициативы
Президент России Владимир Путин заявил, что реакция Запада на его мирные инициативы была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:13
2024-06-20T19:13
2024-06-20T19:17
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европа
россия
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что реакция Запада на его мирные инициативы была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта в центре Европы. "Что касается реакции наших западных так называемых партнеров. Вы сказали, что я, видимо, не ждал - нет, как раз наоборот, я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе. Что будет позднее - это время покажет. Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле. И думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в центре Европы", - сказал Путин на пресс-конференции.
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в мире, европа, россия, владимир путин
В мире, Европа, Россия, Владимир Путин
Путин оценил реакцию Запада на мирные инициативы
Путин: реакция Запада на мирные инициативы ожидаема