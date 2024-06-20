https://ria.ru/20240620/putin-1954360202.html

Путин оценил реакцию Запада на мирные инициативы

Путин оценил реакцию Запада на мирные инициативы - РИА Новости, 20.06.2024

Путин оценил реакцию Запада на мирные инициативы

Президент России Владимир Путин заявил, что реакция Запада на его мирные инициативы была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:13

2024-06-20T19:13

2024-06-20T19:17

в мире

европа

россия

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что реакция Запада на его мирные инициативы была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта в центре Европы. "Что касается реакции наших западных так называемых партнеров. Вы сказали, что я, видимо, не ждал - нет, как раз наоборот, я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе. Что будет позднее - это время покажет. Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле. И думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в центре Европы", - сказал Путин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240620/putin-1954359615.html

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в мире, европа, россия, владимир путин