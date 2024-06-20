https://ria.ru/20240620/putin-1954356202.html
Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин
Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин
Договор с КНДР практически полностью воспроизводит предыдущее соглашение с КНДР и предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии, сказал... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:02
2024-06-20T19:02
2024-06-20T19:48
визит путина в кндр
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953914295_0:0:2759:1552_1920x0_80_0_0_6e25f5b550d58fb8785af61088c47789.jpg
ХАНОЙ, 20 июн – РИА Новости. Договор с КНДР практически полностью воспроизводит предыдущее соглашение с КНДР и предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии, сказал президент России Владимир Путин."Что касается сути (договора с КНДР – ред.), я уже сказал, это практически полностью воспроизводит наш договор, который в связи с истечением срока закончил свое действие, поэтому тут новизны какой-то нет", - сказал Путин журналистам, комментируя то, что статья 4-я договора с КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953914449_0:0:2317:1737_1920x0_80_0_0_ae7e6263c265b293c07465f8bbde7b8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
визит путина в кндр, владимир путин, россия, в мире
Визит Путина в КНДР, Владимир Путин, Россия, В мире
Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин
Путин: договор с КНДР предусматривает взаимопомощь в случае военной агрессии
ХАНОЙ, 20 июн – РИА Новости. Договор с КНДР практически полностью воспроизводит предыдущее соглашение с КНДР и предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии, сказал президент России Владимир Путин.
"Что касается сути (договора с КНДР – ред.), я уже сказал, это практически полностью воспроизводит наш договор, который в связи с истечением срока закончил свое действие, поэтому тут новизны какой-то нет", - сказал Путин журналистам, комментируя то, что статья 4-я договора с КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии.