https://ria.ru/20240620/putin-1954356202.html

Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин

Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин

Договор с КНДР практически полностью воспроизводит предыдущее соглашение с КНДР и предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии, сказал... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:02

2024-06-20T19:02

2024-06-20T19:48

визит путина в кндр

владимир путин

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953914295_0:0:2759:1552_1920x0_80_0_0_6e25f5b550d58fb8785af61088c47789.jpg

ХАНОЙ, 20 июн – РИА Новости. Договор с КНДР практически полностью воспроизводит предыдущее соглашение с КНДР и предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии, сказал президент России Владимир Путин."Что касается сути (договора с КНДР – ред.), я уже сказал, это практически полностью воспроизводит наш договор, который в связи с истечением срока закончил свое действие, поэтому тут новизны какой-то нет", - сказал Путин журналистам, комментируя то, что статья 4-я договора с КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии.

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

визит путина в кндр, владимир путин, россия, в мире