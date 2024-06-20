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Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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19:02 20.06.2024 (обновлено: 19:48 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954356202.html
Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин
Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин
Договор с КНДР практически полностью воспроизводит предыдущее соглашение с КНДР и предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии, сказал... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:02
2024-06-20T19:48
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ХАНОЙ, 20 июн – РИА Новости. Договор с КНДР практически полностью воспроизводит предыдущее соглашение с КНДР и предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии, сказал президент России Владимир Путин."Что касается сути (договора с КНДР – ред.), я уже сказал, это практически полностью воспроизводит наш договор, который в связи с истечением срока закончил свое действие, поэтому тут новизны какой-то нет", - сказал Путин журналистам, комментируя то, что статья 4-я договора с КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии.
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визит путина в кндр, владимир путин, россия, в мире
Визит Путина в КНДР, Владимир Путин, Россия, В мире
Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин

Путин: договор с КНДР предусматривает взаимопомощь в случае военной агрессии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн – РИА Новости. Договор с КНДР практически полностью воспроизводит предыдущее соглашение с КНДР и предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии, сказал президент России Владимир Путин.
"Что касается сути (договора с КНДР – ред.), я уже сказал, это практически полностью воспроизводит наш договор, который в связи с истечением срока закончил свое действие, поэтому тут новизны какой-то нет", - сказал Путин журналистам, комментируя то, что статья 4-я договора с КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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