https://ria.ru/20240620/putin-1954355899.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:02
2024-06-20T19:02
2024-06-20T19:14
россия
украина
вьетнам
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин."Я же сказал, не мы же отказались от переговоров. Украинская сторона сама себе запретила вести переговоры, не мы. Мы-то - за, и никогда от этого не отказывались", - сказал Путин во время подхода к представителям российских СМИ во Вьетнаме.
https://ria.ru/20240620/putin-1954360202.html
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россия, украина, вьетнам, владимир путин
Россия, Украина, Вьетнам, Владимир Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной