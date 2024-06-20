https://ria.ru/20240620/putin-1954355899.html

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:02

2024-06-20T19:02

2024-06-20T19:14

россия

украина

вьетнам

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин."Я же сказал, не мы же отказались от переговоров. Украинская сторона сама себе запретила вести переговоры, не мы. Мы-то - за, и никогда от этого не отказывались", - сказал Путин во время подхода к представителям российских СМИ во Вьетнаме.

https://ria.ru/20240620/putin-1954360202.html

россия

украина

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россия, украина, вьетнам, владимир путин