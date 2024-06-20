https://ria.ru/20240620/putin-1954354414.html
Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в Пхеньяне
Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в Пхеньяне - РИА Новости, 20.06.2024
Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в КНДР. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:58
2024-06-20T18:58
2024-06-20T19:37
владимир путин
россия
в мире
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в КНДР."Во-первых, я этого (такого масштабного приема - ред.) не ожидал. Представлял себе, конечно, как это будет. Есть определенные стандарты протокольные в Корейской Народной Демократической Республике, я их знаю. Но что это примет такой масштаб, я, конечно, не ожидал... А что нас объединяет - это вопросы, связанные с межгосударственным сотрудничеством и интересы развития Северной Кореи и Российской Федерации, причем в самых разных сферах: в сфере безопасности и экономики", - сказал Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, в мире, кндр (северная корея), визит путина в кндр
Владимир Путин, Россия, В мире, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в Пхеньяне
Путин признался, что не ожидал, что его так масштабно встретят в КНДР