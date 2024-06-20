Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в Пхеньяне - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 20.06.2024 (обновлено: 19:37 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954354414.html
Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в Пхеньяне
Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в Пхеньяне - РИА Новости, 20.06.2024
Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в КНДР. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:58
2024-06-20T19:37
владимир путин
россия
в мире
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953867742_0:293:3119:2047_1920x0_80_0_0_db70082b8a1cb0c0d6168bf704bcfea6.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в КНДР."Во-первых, я этого (такого масштабного приема - ред.) не ожидал. Представлял себе, конечно, как это будет. Есть определенные стандарты протокольные в Корейской Народной Демократической Республике, я их знаю. Но что это примет такой масштаб, я, конечно, не ожидал... А что нас объединяет - это вопросы, связанные с межгосударственным сотрудничеством и интересы развития Северной Кореи и Российской Федерации, причем в самых разных сферах: в сфере безопасности и экономики", - сказал Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.
https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953867742_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_fde69107a9b6468e3c27140f8d102643.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, в мире, кндр (северная корея), визит путина в кндр
Владимир Путин, Россия, В мире, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в Пхеньяне

Путин признался, что не ожидал, что его так масштабно встретят в КНДР

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкКортеж президента России Владимира Путина в Пхеньяне
Кортеж президента России Владимира Путина в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Кортеж президента России Владимира Путина в Пхеньяне
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в КНДР.
"Во-первых, я этого (такого масштабного приема - ред.) не ожидал. Представлял себе, конечно, как это будет. Есть определенные стандарты протокольные в Корейской Народной Демократической Республике, я их знаю. Но что это примет такой масштаб, я, конечно, не ожидал... А что нас объединяет - это вопросы, связанные с межгосударственным сотрудничеством и интересы развития Северной Кореи и Российской Федерации, причем в самых разных сферах: в сфере безопасности и экономики", - сказал Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"Это уже происходит". Чем Путин ответил врагам России и КНДР
19 июня, 12:39
 
Владимир ПутинРоссияВ миреКНДР (Северная Корея)Визит Путина в КНДР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала