https://ria.ru/20240620/putin-1954354414.html

Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в Пхеньяне

Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в Пхеньяне - РИА Новости, 20.06.2024

Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в Пхеньяне

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в КНДР. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:58

2024-06-20T18:58

2024-06-20T19:37

владимир путин

россия

в мире

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ожидал такого масштабного приема в КНДР."Во-первых, я этого (такого масштабного приема - ред.) не ожидал. Представлял себе, конечно, как это будет. Есть определенные стандарты протокольные в Корейской Народной Демократической Республике, я их знаю. Но что это примет такой масштаб, я, конечно, не ожидал... А что нас объединяет - это вопросы, связанные с межгосударственным сотрудничеством и интересы развития Северной Кореи и Российской Федерации, причем в самых разных сферах: в сфере безопасности и экономики", - сказал Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, в мире, кндр (северная корея), визит путина в кндр