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Хамство США идет им в стратегическом плане только во вред, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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18:57 20.06.2024 (обновлено: 19:45 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954353439.html
Хамство США идет им в стратегическом плане только во вред, заявил Путин
Хамство США идет им в стратегическом плане только во вред, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Хамство США идет им в стратегическом плане только во вред, заявил Путин
Хамство США в процессе давления на другие страны идёт им только во вред в стратегическом плане, этого снобизма никто не любит и не простит, сообщил президент... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:57
2024-06-20T19:45
сша
россия
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Хамство США в процессе давления на другие страны идёт им только во вред в стратегическом плане, этого снобизма никто не любит и не простит, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается давления со стороны Вашингтона и других западных стран, то да, на кого-то это действует, на кого-то не очень, но в любом случае… то хамство, с которым американские власти это делают, далеко не всегда идет им на пользу. А в стратегическом плане только во вред, потому что этого снобизма никто не любит. И это никто никогда, даже в среднесрочной исторической перспективе, не простит", - сказал Путин на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240620/putin-1954246974.html
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сша, россия, владимир путин, вашингтон (штат)
США, Россия, Владимир Путин, Вашингтон (штат)
Хамство США идет им в стратегическом плане только во вред, заявил Путин

Путин: хамство США идет им в стратегическом плане во вред, этого не простят

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Хамство США в процессе давления на другие страны идёт им только во вред в стратегическом плане, этого снобизма никто не любит и не простит, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Что касается давления со стороны Вашингтона и других западных стран, то да, на кого-то это действует, на кого-то не очень, но в любом случае… то хамство, с которым американские власти это делают, далеко не всегда идет им на пользу. А в стратегическом плане только во вред, потому что этого снобизма никто не любит. И это никто никогда, даже в среднесрочной исторической перспективе, не простит", - сказал Путин на пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
"Зачем нам бояться". Путин обратился к лидерам Запада
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