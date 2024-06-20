https://ria.ru/20240620/putin-1954353439.html
Хамство США идет им в стратегическом плане только во вред, заявил Путин
Хамство США идет им в стратегическом плане только во вред, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Хамство США идет им в стратегическом плане только во вред, заявил Путин
Хамство США в процессе давления на другие страны идёт им только во вред в стратегическом плане, этого снобизма никто не любит и не простит, сообщил президент... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:57
2024-06-20T18:57
2024-06-20T19:45
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Хамство США в процессе давления на другие страны идёт им только во вред в стратегическом плане, этого снобизма никто не любит и не простит, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается давления со стороны Вашингтона и других западных стран, то да, на кого-то это действует, на кого-то не очень, но в любом случае… то хамство, с которым американские власти это делают, далеко не всегда идет им на пользу. А в стратегическом плане только во вред, потому что этого снобизма никто не любит. И это никто никогда, даже в среднесрочной исторической перспективе, не простит", - сказал Путин на пресс-конференции.
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сша, россия, владимир путин, вашингтон (штат)
США, Россия, Владимир Путин, Вашингтон (штат)
Хамство США идет им в стратегическом плане только во вред, заявил Путин
Путин: хамство США идет им в стратегическом плане во вред, этого не простят