https://ria.ru/20240620/putin-1954353162.html
Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине
Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине - РИА Новости, 20.06.2024
Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет значения, где будут проходить переговоры по Украине, предложения России готовы и лежат на столе. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:55
2024-06-20T18:55
2024-06-20T19:06
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владимир путин
минск
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет значения, где будут проходить переговоры по Украине, предложения России готовы и лежат на столе."Не мы же отказывались от переговоров. Украинская сторона сама себе запретила вести переговоры... Где они состоятся - это не имеет значения: в Минске, Стамбуле или Швейцарии... У нас эти предложения лежат на столе. Пожалуйста. Это уже не от нас зависит то, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.
https://ria.ru/20240620/putin-1954354960.html
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россия, украина, в мире, владимир путин, минск
Россия, Украина, В мире, Владимир Путин, Минск
Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине
Путин: не важно, где пройдут переговоры, предложения России лежат на столе