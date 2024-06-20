https://ria.ru/20240620/putin-1954353162.html

Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине

Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине - РИА Новости, 20.06.2024

Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет значения, где будут проходить переговоры по Украине, предложения России готовы и лежат на столе. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:55

2024-06-20T18:55

2024-06-20T19:06

россия

украина

в мире

владимир путин

минск

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет значения, где будут проходить переговоры по Украине, предложения России готовы и лежат на столе."Не мы же отказывались от переговоров. Украинская сторона сама себе запретила вести переговоры... Где они состоятся - это не имеет значения: в Минске, Стамбуле или Швейцарии... У нас эти предложения лежат на столе. Пожалуйста. Это уже не от нас зависит то, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.

https://ria.ru/20240620/putin-1954354960.html

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россия, украина, в мире, владимир путин, минск