https://ria.ru/20240620/putin-1954352868.html
Нигилизм в отношении мирных предложений не будет вечным, заявил Путин
Нигилизм в отношении мирных предложений не будет вечным, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Нигилизм в отношении мирных предложений не будет вечным, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сказал, что не думает, что нигилизм в отношении российских мирных предложений будет вечно, он будет меняться. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:55
2024-06-20T18:55
2024-06-20T19:48
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:135:3070:1862_1920x0_80_0_0_dbfb38c5aa747afb163ca3c8928ed6be.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что не думает, что нигилизм в отношении российских мирных предложений будет вечно, он будет меняться."Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка, что-то будет меняться. В том числе будут наши условия в зависимости от ситуации на земле", - сказал президент во время подхода к представителям российских СМИ.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2941b916009ee9a24341f296dccbdf9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Нигилизм в отношении мирных предложений не будет вечным, заявил Путин
Путин заявил, что нигилизм в отношении мирных предложений России будет меняться