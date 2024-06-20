https://ria.ru/20240620/putin-1954352868.html

Нигилизм в отношении мирных предложений не будет вечным, заявил Путин

Нигилизм в отношении мирных предложений не будет вечным, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Нигилизм в отношении мирных предложений не будет вечным, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин сказал, что не думает, что нигилизм в отношении российских мирных предложений будет вечно, он будет меняться. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:55

2024-06-20T18:55

2024-06-20T19:48

россия

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что не думает, что нигилизм в отношении российских мирных предложений будет вечно, он будет меняться."Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка, что-то будет меняться. В том числе будут наши условия в зависимости от ситуации на земле", - сказал президент во время подхода к представителям российских СМИ.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин