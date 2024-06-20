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Нигилизм в отношении мирных предложений не будет вечным, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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18:55 20.06.2024 (обновлено: 19:48 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954352868.html
Нигилизм в отношении мирных предложений не будет вечным, заявил Путин
Нигилизм в отношении мирных предложений не будет вечным, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Нигилизм в отношении мирных предложений не будет вечным, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сказал, что не думает, что нигилизм в отношении российских мирных предложений будет вечно, он будет меняться. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:55
2024-06-20T19:48
россия
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что не думает, что нигилизм в отношении российских мирных предложений будет вечно, он будет меняться."Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка, что-то будет меняться. В том числе будут наши условия в зависимости от ситуации на земле", - сказал президент во время подхода к представителям российских СМИ.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Нигилизм в отношении мирных предложений не будет вечным, заявил Путин

Путин заявил, что нигилизм в отношении мирных предложений России будет меняться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что не думает, что нигилизм в отношении российских мирных предложений будет вечно, он будет меняться.
«
"Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка, что-то будет меняться. В том числе будут наши условия в зависимости от ситуации на земле", - сказал президент во время подхода к представителям российских СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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