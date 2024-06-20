https://ria.ru/20240620/putin-1954352438.html
Противник будет уничтожен, заявил Путин
Противник будет уничтожен, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Противник будет уничтожен, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что противник будет уничтожен. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:53
2024-06-20T18:53
2024-06-20T19:51
владимир путин
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вьетнам
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что противник будет уничтожен."Превентивный удар нам пока не нужен, потому что в ответом ударе противник будет гарантировано уничтожен", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме, отвечая на вопрос о превентивном ядерном ударе.
https://ria.ru/20240620/putin-1954246974.html
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владимир путин, россия, вьетнам
Владимир Путин, Россия, Вьетнам
Противник будет уничтожен, заявил Путин
Путин: противник будет уничтожен