https://ria.ru/20240620/putin-1954351531.html

Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда

Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда - РИА Новости, 20.06.2024

Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда

Президент России Владимир Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:47

2024-06-20T18:47

2024-06-20T19:47

ленинград

визит путина в кндр

россия

владимир путин

кндр (северная корея)

санкции

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда."Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно. Как известно, я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают - это блокада, когда людей морили голодом", - сказал Путин во время подхода к представителям российских СМИ.Он напомнил, что есть потери и в его семье."У меня брат умер практически от голода в блокаду, заболел там и умер", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240620/putin-1954356202.html

ленинград

россия

кндр (северная корея)

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Наталья Макарова

ленинград, визит путина в кндр, россия, владимир путин, кндр (северная корея), санкции