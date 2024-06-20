https://ria.ru/20240620/putin-1954351531.html
Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда
Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда - РИА Новости, 20.06.2024
Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда
Президент России Владимир Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:47
2024-06-20T18:47
2024-06-20T19:47
ленинград
визит путина в кндр
россия
владимир путин
кндр (северная корея)
санкции
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда."Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно. Как известно, я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают - это блокада, когда людей морили голодом", - сказал Путин во время подхода к представителям российских СМИ.Он напомнил, что есть потери и в его семье."У меня брат умер практически от голода в блокаду, заболел там и умер", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240620/putin-1954356202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда
Путин заявил, что некоторые санкции против Северной Кореи выглядят очень странно