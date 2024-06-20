Рейтинг@Mail.ru
Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 20.06.2024 (обновлено: 19:47 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954351531.html
Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда
Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда - РИА Новости, 20.06.2024
Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда
Президент России Владимир Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:47
2024-06-20T19:47
ленинград
визит путина в кндр
россия
владимир путин
кндр (северная корея)
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953956011_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e360ab39d7069e80514c57613007ef08.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда."Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно. Как известно, я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают - это блокада, когда людей морили голодом", - сказал Путин во время подхода к представителям российских СМИ.Он напомнил, что есть потери и в его семье."У меня брат умер практически от голода в блокаду, заболел там и умер", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240620/putin-1954356202.html
ленинград
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953956011_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_79753838693e838d5a0ad06815c2b9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинград, визит путина в кндр, россия, владимир путин, кндр (северная корея), санкции
Ленинград, Визит Путина в КНДР, Россия, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), Санкции
Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда

Путин заявил, что некоторые санкции против Северной Кореи выглядят очень странно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда.
«
"Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно. Как известно, я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают - это блокада, когда людей морили голодом", - сказал Путин во время подхода к представителям российских СМИ.
Он напомнил, что есть потери и в его семье.
"У меня брат умер практически от голода в блокаду, заболел там и умер", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин
Вчера, 19:02
 
ЛенинградВизит Путина в КНДРРоссияВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)Санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала