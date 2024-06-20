https://ria.ru/20240620/putin-1954328066.html
Путин назвал бережное отношение к историческому наследию приоритетом
Путин назвал бережное отношение к историческому наследию приоритетом - РИА Новости, 20.06.2024
Путин назвал бережное отношение к историческому наследию приоритетом
Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам, организаторам и гостям II Всероссийской детской Фольклориады отметил, что одним из главных... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:32
2024-06-20T17:32
2024-06-20T17:32
культура
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам, организаторам и гостям II Всероссийской детской Фольклориады отметил, что одним из главных государственных приоритетов остается бережное отношение к уникальному историческому, культурному, духовному наследию России, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Бережное отношение к нашему уникальному историческому, культурному, духовному наследию – один из ключевых государственных приоритетов. Народное искусство хранит связь времён и поколений, воспитывает в человеке любовь к Родине, уважение к национальным традициям и обычаям. И потому отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и с каждым годом объединяет своей миссией всё больше талантливых ребят из разных регионов страны, становится для юных участников настоящим праздником дружбы и творческого общения", - говорится в приветствии. Также президент выразил уверенность в том, что песни, "идущие от сердца", выступления фольклорных, танцевальных и хоровых коллективов никого не оставят равнодушным и запомнятся всем артистам и зрителям.
https://ria.ru/20240614/putin-1952853512.html
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россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин назвал бережное отношение к историческому наследию приоритетом
Путин назвал бережное отношение к историческому и духовному наследию приоритетом
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам, организаторам и гостям II Всероссийской детской Фольклориады отметил, что одним из главных государственных приоритетов остается бережное отношение к уникальному историческому, культурному, духовному наследию России, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Бережное отношение к нашему уникальному историческому, культурному, духовному наследию – один из ключевых государственных приоритетов. Народное искусство хранит связь времён и поколений, воспитывает в человеке любовь к Родине, уважение к национальным традициям и обычаям. И потому отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и с каждым годом объединяет своей миссией всё больше талантливых ребят из разных регионов страны, становится для юных участников настоящим праздником дружбы и творческого общения", - говорится в приветствии.
Также президент выразил уверенность в том, что песни, "идущие от сердца", выступления фольклорных, танцевальных и хоровых коллективов никого не оставят равнодушным и запомнятся всем артистам и зрителям.