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Путин назвал бережное отношение к историческому наследию приоритетом - РИА Новости, 20.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:32 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954328066.html
Путин назвал бережное отношение к историческому наследию приоритетом
Путин назвал бережное отношение к историческому наследию приоритетом - РИА Новости, 20.06.2024
Путин назвал бережное отношение к историческому наследию приоритетом
Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам, организаторам и гостям II Всероссийской детской Фольклориады отметил, что одним из главных... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:32
2024-06-20T17:32
культура
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам, организаторам и гостям II Всероссийской детской Фольклориады отметил, что одним из главных государственных приоритетов остается бережное отношение к уникальному историческому, культурному, духовному наследию России, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Бережное отношение к нашему уникальному историческому, культурному, духовному наследию – один из ключевых государственных приоритетов. Народное искусство хранит связь времён и поколений, воспитывает в человеке любовь к Родине, уважение к национальным традициям и обычаям. И потому отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и с каждым годом объединяет своей миссией всё больше талантливых ребят из разных регионов страны, становится для юных участников настоящим праздником дружбы и творческого общения", - говорится в приветствии. Также президент выразил уверенность в том, что песни, "идущие от сердца", выступления фольклорных, танцевальных и хоровых коллективов никого не оставят равнодушным и запомнятся всем артистам и зрителям.
https://ria.ru/20240614/putin-1952853512.html
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россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин назвал бережное отношение к историческому наследию приоритетом

Путин назвал бережное отношение к историческому и духовному наследию приоритетом

© Фото : Официальный сайт Всемирной фольклориады Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран
Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Официальный сайт Всемирной фольклориады
Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам, организаторам и гостям II Всероссийской детской Фольклориады отметил, что одним из главных государственных приоритетов остается бережное отношение к уникальному историческому, культурному, духовному наследию России, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Бережное отношение к нашему уникальному историческому, культурному, духовному наследию – один из ключевых государственных приоритетов. Народное искусство хранит связь времён и поколений, воспитывает в человеке любовь к Родине, уважение к национальным традициям и обычаям. И потому отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и с каждым годом объединяет своей миссией всё больше талантливых ребят из разных регионов страны, становится для юных участников настоящим праздником дружбы и творческого общения", - говорится в приветствии.
Также президент выразил уверенность в том, что песни, "идущие от сердца", выступления фольклорных, танцевальных и хоровых коллективов никого не оставят равнодушным и запомнятся всем артистам и зрителям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин поприветствовал участников фестиваля народной песни "Добровидение"
14 июня, 12:57
 
КультураРоссияВладимир Путин
 
 
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