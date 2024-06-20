https://ria.ru/20240620/putin-1954303817.html
Теплая встреча: визит Владимира Путина во Вьетнам
Теплая встреча: визит Владимира Путина во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
Теплая встреча: визит Владимира Путина во Вьетнам
Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом.
2024-06-20T16:30
2024-06-20T16:30
2024-06-20T16:30
вьетнам
россия
владимир путин
то лам
видео
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У Президентского дворца Путина встретил президент Вьетнама То Лам, оркестр исполнил гимны двух стран, маршем прошел почетный караул.После этого российская и вьетнамская делегации провели переговоры.В ходе визита Владимир Путин также возложил венок к Мемориалу павшим героям на севере города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Теплая встреча: визит Владимира Путина во Вьетнам
Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом.
У Президентского дворца Путина встретил президент Вьетнама То Лам, оркестр исполнил гимны двух стран, маршем прошел почетный караул.
После этого российская и вьетнамская делегации провели переговоры.
В ходе визита Владимир Путин также возложил венок к Мемориалу павшим героям на севере города.
2024-06-20T16:30
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PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, владимир путин, то лам, видео, видео
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, То Лам, Видео
Теплая встреча: визит Владимира Путина во Вьетнам
Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом.