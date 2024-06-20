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Теплая встреча: визит Владимира Путина во Вьетнам

Теплая встреча: визит Владимира Путина во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024

Теплая встреча: визит Владимира Путина во Вьетнам

Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом.

2024-06-20T16:30

2024-06-20T16:30

2024-06-20T16:30

вьетнам

россия

владимир путин

то лам

видео

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У Президентского дворца Путина встретил президент Вьетнама То Лам, оркестр исполнил гимны двух стран, маршем прошел почетный караул.После этого российская и вьетнамская делегации провели переговоры.В ходе визита Владимир Путин также возложил венок к Мемориалу павшим героям на севере города.

вьетнам

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Теплая встреча: визит Владимира Путина во Вьетнам Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. У Президентского дворца Путина встретил президент Вьетнама То Лам, оркестр исполнил гимны двух стран, маршем прошел почетный караул. После этого российская и вьетнамская делегации провели переговоры. В ходе визита Владимир Путин также возложил венок к Мемориалу павшим героям на севере города. 2024-06-20T16:30 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вьетнам, россия, владимир путин, то лам, видео, видео