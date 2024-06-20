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Путин заявил о важности взаимодействия парламентов России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024
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15:54 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954287184.html
Путин заявил о важности взаимодействия парламентов России и Вьетнама
Путин заявил о важности взаимодействия парламентов России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024
Путин заявил о важности взаимодействия парламентов России и Вьетнама
Взаимодействие парламентов РФ и Вьетнама играет существенную роль в развитии и укреплении двусторонних отношений, принятие соответствующих решений на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:54
2024-06-20T15:54
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владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взаимодействие парламентов РФ и Вьетнама играет существенную роль в развитии и укреплении двусторонних отношений, принятие соответствующих решений на законодательном уровне создает твердую базу в сфере безопасности, экономического и гуманитарного развития, считает президент РФ Владимир Путин. "Действительно парламент играет существенную роль в развитии и укреплении наших отношений. Принятие соответствующих решений на законодательном уровне создает твердую надежную базу для нашего взаимодействия в сфере обеспечения безопасности, экономического и гуманитарного развития", - сказал он на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Путин выразил надежду на усиление взаимодействия РФ и Вьетнама в парламентском измерении.
https://ria.ru/20231016/volodin-1902985804.html
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россия, вьетнам, владимир путин, в мире
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о важности взаимодействия парламентов России и Вьетнама

Путин отметил роль парламента в укреплении отношений России и Вьетнама

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время визита в Ханой
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Ханой - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время визита в Ханой
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взаимодействие парламентов РФ и Вьетнама играет существенную роль в развитии и укреплении двусторонних отношений, принятие соответствующих решений на законодательном уровне создает твердую базу в сфере безопасности, экономического и гуманитарного развития, считает президент РФ Владимир Путин.
"Действительно парламент играет существенную роль в развитии и укреплении наших отношений. Принятие соответствующих решений на законодательном уровне создает твердую надежную базу для нашего взаимодействия в сфере обеспечения безопасности, экономического и гуманитарного развития", - сказал он на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном.
Путин выразил надежду на усиление взаимодействия РФ и Вьетнама в парламентском измерении.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Володин обратился к парламентариям России и Вьетнама
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