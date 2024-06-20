https://ria.ru/20240620/putin-1954287184.html

Путин заявил о важности взаимодействия парламентов России и Вьетнама

Путин заявил о важности взаимодействия парламентов России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024

Путин заявил о важности взаимодействия парламентов России и Вьетнама

Взаимодействие парламентов РФ и Вьетнама играет существенную роль в развитии и укреплении двусторонних отношений, принятие соответствующих решений на... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:54

2024-06-20T15:54

2024-06-20T15:54

россия

вьетнам

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в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взаимодействие парламентов РФ и Вьетнама играет существенную роль в развитии и укреплении двусторонних отношений, принятие соответствующих решений на законодательном уровне создает твердую базу в сфере безопасности, экономического и гуманитарного развития, считает президент РФ Владимир Путин. "Действительно парламент играет существенную роль в развитии и укреплении наших отношений. Принятие соответствующих решений на законодательном уровне создает твердую надежную базу для нашего взаимодействия в сфере обеспечения безопасности, экономического и гуманитарного развития", - сказал он на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Путин выразил надежду на усиление взаимодействия РФ и Вьетнама в парламентском измерении.

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Дарья Буймова

россия, вьетнам, владимир путин, в мире