https://ria.ru/20240620/putin-1954287184.html
Путин заявил о важности взаимодействия парламентов России и Вьетнама
Путин заявил о важности взаимодействия парламентов России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024
Путин заявил о важности взаимодействия парламентов России и Вьетнама
Взаимодействие парламентов РФ и Вьетнама играет существенную роль в развитии и укреплении двусторонних отношений, принятие соответствующих решений на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:54
2024-06-20T15:54
2024-06-20T15:54
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вьетнам
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взаимодействие парламентов РФ и Вьетнама играет существенную роль в развитии и укреплении двусторонних отношений, принятие соответствующих решений на законодательном уровне создает твердую базу в сфере безопасности, экономического и гуманитарного развития, считает президент РФ Владимир Путин. "Действительно парламент играет существенную роль в развитии и укреплении наших отношений. Принятие соответствующих решений на законодательном уровне создает твердую надежную базу для нашего взаимодействия в сфере обеспечения безопасности, экономического и гуманитарного развития", - сказал он на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Путин выразил надежду на усиление взаимодействия РФ и Вьетнама в парламентском измерении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, владимир путин, в мире
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о важности взаимодействия парламентов России и Вьетнама
Путин отметил роль парламента в укреплении отношений России и Вьетнама
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взаимодействие парламентов РФ и Вьетнама играет существенную роль в развитии и укреплении двусторонних отношений, принятие соответствующих решений на законодательном уровне создает твердую базу в сфере безопасности, экономического и гуманитарного развития, считает президент РФ Владимир Путин.
"Действительно парламент играет существенную роль в развитии и укреплении наших отношений. Принятие соответствующих решений на законодательном уровне создает твердую надежную базу для нашего взаимодействия в сфере обеспечения безопасности, экономического и гуманитарного развития", - сказал он на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном.
Путин выразил надежду на усиление взаимодействия РФ и Вьетнама в парламентском измерении.