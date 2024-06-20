https://ria.ru/20240620/putin-1954274518.html

Граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе

Граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе - РИА Новости, 20.06.2024

Граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе

Граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе, заявил президент РФ Владимир Путин встрече с выпускниками советских и российских вузов. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:32

2024-06-20T15:32

2024-06-20T15:32

россия

вьетнам

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе, заявил президент РФ Владимир Путин встрече с выпускниками советских и российских вузов. "Вьетнамские друзья увеличили срок пребывания российских граждан на территории Вьетнама. То же самое должны мы сделать. Сейчас вьетнамские граждане имеют право оформлять электронные визы, но они дают возможность пребывать только 16 суток на территории России. Сегодня министру иностранных дел сказал: мы этот срок увеличим - так же, как сделали вьетнамские друзья в отношении граждан РФ, пребывающих на территории вашей страны", - сказал он.

https://ria.ru/20240620/putin-1954195334.html

россия

вьетнам

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2024

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россия, вьетнам, владимир путин