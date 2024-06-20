https://ria.ru/20240620/putin-1954274518.html
Граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе
Граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе - РИА Новости, 20.06.2024
Граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе
Граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе, заявил президент РФ Владимир Путин встрече с выпускниками советских и российских вузов. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:32
2024-06-20T15:32
2024-06-20T15:32
россия
вьетнам
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе, заявил президент РФ Владимир Путин встрече с выпускниками советских и российских вузов. "Вьетнамские друзья увеличили срок пребывания российских граждан на территории Вьетнама. То же самое должны мы сделать. Сейчас вьетнамские граждане имеют право оформлять электронные визы, но они дают возможность пребывать только 16 суток на территории России. Сегодня министру иностранных дел сказал: мы этот срок увеличим - так же, как сделали вьетнамские друзья в отношении граждан РФ, пребывающих на территории вашей страны", - сказал он.
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россия, вьетнам, владимир путин
Россия, Вьетнам, Владимир Путин
Граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе
Путин: граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе