https://ria.ru/20240620/putin-1954272406.html

Путин рассказал, как Россия и Вьетнам могут решить проблемы с расчетами

Путин рассказал, как Россия и Вьетнам могут решить проблемы с расчетами - РИА Новости, 20.06.2024

Путин рассказал, как Россия и Вьетнам могут решить проблемы с расчетами

Россия и Вьетнам работают над устранением проблем с расчетами, осложнившимися из-за санкций, решить их помог бы переход на сделки в национальных валютах, заявил РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:25

2024-06-20T15:25

2024-06-20T15:25

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санкции в отношении россии

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам работают над устранением проблем с расчетами, осложнившимися из-за санкций, решить их помог бы переход на сделки в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов. "По поводу расчетов. Здесь есть проблемы, которые мы обсуждали на каждом уровне сегодняшних переговоров. И с президентом, и с премьер-министром, и с генеральным секретарем (ЦК Компартии). Есть вопросы, связанные с расчетами", - сказал он. Путин констатировал, что эта проблема создана Москве и Ханою "со стороны". "Но и ее можно решить. Здесь вопросы связаны с тем, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах, в том числе и в рублях. Легко это делается. Надо только назначить уполномоченные банки, которые не боялись бы третичных санкций, которые не работают в третьих странах. Технически ничего сложного в этом нет. Надо только административно выстроить эту работу", - объяснил президент РФ.

https://ria.ru/20240620/putin-1954270598.html

https://ria.ru/20230406/vetnam-1863562623.html

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россия, вьетнам, москва, владимир путин, экономика, в мире, политика, санкции в отношении россии