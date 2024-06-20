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Путин рассказал, как Россия и Вьетнам могут решить проблемы с расчетами - РИА Новости, 20.06.2024
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15:25 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954272406.html
Путин рассказал, как Россия и Вьетнам могут решить проблемы с расчетами
Путин рассказал, как Россия и Вьетнам могут решить проблемы с расчетами - РИА Новости, 20.06.2024
Путин рассказал, как Россия и Вьетнам могут решить проблемы с расчетами
Россия и Вьетнам работают над устранением проблем с расчетами, осложнившимися из-за санкций, решить их помог бы переход на сделки в национальных валютах, заявил РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:25
2024-06-20T15:25
россия
вьетнам
москва
владимир путин
экономика
в мире
политика
санкции в отношении россии
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам работают над устранением проблем с расчетами, осложнившимися из-за санкций, решить их помог бы переход на сделки в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов. "По поводу расчетов. Здесь есть проблемы, которые мы обсуждали на каждом уровне сегодняшних переговоров. И с президентом, и с премьер-министром, и с генеральным секретарем (ЦК Компартии). Есть вопросы, связанные с расчетами", - сказал он. Путин констатировал, что эта проблема создана Москве и Ханою "со стороны". "Но и ее можно решить. Здесь вопросы связаны с тем, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах, в том числе и в рублях. Легко это делается. Надо только назначить уполномоченные банки, которые не боялись бы третичных санкций, которые не работают в третьих странах. Технически ничего сложного в этом нет. Надо только административно выстроить эту работу", - объяснил президент РФ.
https://ria.ru/20240620/putin-1954270598.html
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россия, вьетнам, москва, владимир путин, экономика, в мире, политика, санкции в отношении россии
Россия, Вьетнам, Москва, Владимир Путин, Экономика, В мире, Политика, Санкции в отношении России
Путин рассказал, как Россия и Вьетнам могут решить проблемы с расчетами

Путин: проблемы с расчетами РФ и Вьетнама решаются переходом на нацвалюты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам работают над устранением проблем с расчетами, осложнившимися из-за санкций, решить их помог бы переход на сделки в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов.
"По поводу расчетов. Здесь есть проблемы, которые мы обсуждали на каждом уровне сегодняшних переговоров. И с президентом, и с премьер-министром, и с генеральным секретарем (ЦК Компартии). Есть вопросы, связанные с расчетами", - сказал он.
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Путин констатировал, что эта проблема создана Москве и Ханою "со стороны".
"Но и ее можно решить. Здесь вопросы связаны с тем, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах, в том числе и в рублях. Легко это делается. Надо только назначить уполномоченные банки, которые не боялись бы третичных санкций, которые не работают в третьих странах. Технически ничего сложного в этом нет. Надо только административно выстроить эту работу", - объяснил президент РФ.
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