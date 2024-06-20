https://ria.ru/20240620/putin-1954270598.html

Путин оценил переговоры с президентом и премьер-министром Вьетнама

Путин оценил переговоры с президентом и премьер-министром Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024

Путин оценил переговоры с президентом и премьер-министром Вьетнама

Президент России Владимир Путин назвал продуктивными переговоры с руководством Вьетнама, отметив перспективы развития взаимоотношений между Москвой и Ханоем. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:20

2024-06-20T15:20

2024-06-20T15:33

вьетнам

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал продуктивными переговоры с руководством Вьетнама, отметив перспективы развития взаимоотношений между Москвой и Ханоем."У нас действительно уже состоялись очень продуктивные переговоры и с президентом, и с премьером-министром, и с генеральным секретарем. Все это говорит о хороших перспективах на ближайшую, среднесрочную и более далекую перспективу", - сказал Путин на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чань Тхань Маном.

https://ria.ru/20240620/putin-1954195334.html

вьетнам

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