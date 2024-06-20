https://ria.ru/20240620/putin-1954266662.html

Путин призвал решить проблему обслуживания российских Airbus во Вьетнаме

Путин призвал решить проблему обслуживания российских Airbus во Вьетнаме - РИА Новости, 20.06.2024

Путин призвал решить проблему обслуживания российских Airbus во Вьетнаме

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решения проблемы обслуживания российских Airbus во вьетнамских аэропортах. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:15

2024-06-20T15:15

2024-06-20T15:15

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ханой

владимир путин

то лам

airbus

аэрофлот

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решения проблемы обслуживания российских Airbus во вьетнамских аэропортах. "К сожалению, есть и элементы влияния со стороны. Ну, например, вьетнамский оператор отказывается технически обслуживать наши самолеты "Аэрофлота" Airbus. Здесь есть вопросы, связанные, ...будем говорить откровенно, с санкциями от третьих стран. Вы понимаете, о чем речь. Надо это решать. Можно? Да, можно. Но и вьетнамские операторы поставлены тоже в непростые условия, и это задача, которую мы вместе должны решить", - сказал Путин в ходе встречи вместе со своим вьетнамским коллегой То Ламом с выпускниками советских и российских вузов в Ханое.

https://ria.ru/20240620/putin-1954195334.html

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россия, ханой, владимир путин, то лам, airbus, аэрофлот