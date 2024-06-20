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Путин призвал решить проблему обслуживания российских Airbus во Вьетнаме - РИА Новости, 20.06.2024
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15:15 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954266662.html
Путин призвал решить проблему обслуживания российских Airbus во Вьетнаме
Путин призвал решить проблему обслуживания российских Airbus во Вьетнаме - РИА Новости, 20.06.2024
Путин призвал решить проблему обслуживания российских Airbus во Вьетнаме
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решения проблемы обслуживания российских Airbus во вьетнамских аэропортах. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:15
2024-06-20T15:15
россия
ханой
владимир путин
то лам
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аэрофлот
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решения проблемы обслуживания российских Airbus во вьетнамских аэропортах. "К сожалению, есть и элементы влияния со стороны. Ну, например, вьетнамский оператор отказывается технически обслуживать наши самолеты "Аэрофлота" Airbus. Здесь есть вопросы, связанные, ...будем говорить откровенно, с санкциями от третьих стран. Вы понимаете, о чем речь. Надо это решать. Можно? Да, можно. Но и вьетнамские операторы поставлены тоже в непростые условия, и это задача, которую мы вместе должны решить", - сказал Путин в ходе встречи вместе со своим вьетнамским коллегой То Ламом с выпускниками советских и российских вузов в Ханое.
https://ria.ru/20240620/putin-1954195334.html
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россия, ханой, владимир путин, то лам, airbus, аэрофлот
Россия, Ханой, Владимир Путин, То Лам, Airbus, Аэрофлот
Путин призвал решить проблему обслуживания российских Airbus во Вьетнаме

Путин призвал решить проблему обслуживания Airbus во вьетнамских аэропортах

CC BY 2.0 / Mark Harkin / Airbus A321-200 в новой ливрее "Аэрофлота"
Airbus A321-200 в новой ливрее Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
CC BY 2.0 / Mark Harkin /
Airbus A321-200 в новой ливрее "Аэрофлота". Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решения проблемы обслуживания российских Airbus во вьетнамских аэропортах.
"К сожалению, есть и элементы влияния со стороны. Ну, например, вьетнамский оператор отказывается технически обслуживать наши самолеты "Аэрофлота" Airbus. Здесь есть вопросы, связанные, ...будем говорить откровенно, с санкциями от третьих стран. Вы понимаете, о чем речь. Надо это решать. Можно? Да, можно. Но и вьетнамские операторы поставлены тоже в непростые условия, и это задача, которую мы вместе должны решить", - сказал Путин в ходе встречи вместе со своим вьетнамским коллегой То Ламом с выпускниками советских и российских вузов в Ханое.
Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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РоссияХанойВладимир ПутинТо ЛамAirbusАэрофлот
 
 
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