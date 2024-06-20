https://ria.ru/20240620/putin-1954266662.html
Путин призвал решить проблему обслуживания российских Airbus во Вьетнаме
Путин призвал решить проблему обслуживания российских Airbus во Вьетнаме - РИА Новости, 20.06.2024
Путин призвал решить проблему обслуживания российских Airbus во Вьетнаме
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решения проблемы обслуживания российских Airbus во вьетнамских аэропортах. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:15
2024-06-20T15:15
2024-06-20T15:15
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решения проблемы обслуживания российских Airbus во вьетнамских аэропортах. "К сожалению, есть и элементы влияния со стороны. Ну, например, вьетнамский оператор отказывается технически обслуживать наши самолеты "Аэрофлота" Airbus. Здесь есть вопросы, связанные, ...будем говорить откровенно, с санкциями от третьих стран. Вы понимаете, о чем речь. Надо это решать. Можно? Да, можно. Но и вьетнамские операторы поставлены тоже в непростые условия, и это задача, которую мы вместе должны решить", - сказал Путин в ходе встречи вместе со своим вьетнамским коллегой То Ламом с выпускниками советских и российских вузов в Ханое.
https://ria.ru/20240620/putin-1954195334.html
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россия, ханой, владимир путин, то лам, airbus, аэрофлот
Россия, Ханой, Владимир Путин, То Лам, Airbus, Аэрофлот
Путин призвал решить проблему обслуживания российских Airbus во Вьетнаме
Путин призвал решить проблему обслуживания Airbus во вьетнамских аэропортах