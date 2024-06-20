Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит содействовать студенческим обменам, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 20.06.2024 (обновлено: 14:51 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954245849.html
Россия продолжит содействовать студенческим обменам, заявил Путин
Россия продолжит содействовать студенческим обменам, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Россия продолжит содействовать студенческим обменам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет содействовать развитию студенческих обменов. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:33
2024-06-20T14:51
общество
россия
владимир путин
образование
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954253944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18f40d4b61471bee6d0e41b219566eec.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет содействовать развитию студенческих обменов. "В настоящее время в российских вузах обучается более 3 тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование около 75 тысяч вьетнамцев. Мы, конечно же, намерены и далее содействовать студенческим обменам, академической мобильности, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ", - сказал он, выступая на встрече с выпускниками советских и российских вузов. "Уверен, опираясь на прочные традиции дружбы и взаимопомощи, будем последовательно развивать российско-вьетнамское партнерство, ставить перед собой новые амбициозные цели и задачи", - добавил президент.
https://ria.ru/20240620/zayavlenie-1954228331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с выпускниками советских и российских вузов в Ханое
Президент заявил, что Россия и дальше будет содействовать развитию студенческих обменов. В четверг Путин объявил, что для вьетнамских студентов в следующем учебном году будет выделена тысяча бюджетных мест.
2024-06-20T14:33
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954253944_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_60f38fd66d3e800456b4e03f8ec97790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, образование, в мире
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование, В мире
Россия продолжит содействовать студенческим обменам, заявил Путин

Путин: Россия и дальше будет содействовать развитию студенческих обменов

Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет содействовать развитию студенческих обменов.
"В настоящее время в российских вузах обучается более 3 тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование около 75 тысяч вьетнамцев. Мы, конечно же, намерены и далее содействовать студенческим обменам, академической мобильности, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ", - сказал он, выступая на встрече с выпускниками советских и российских вузов.
"Уверен, опираясь на прочные традиции дружбы и взаимопомощи, будем последовательно развивать российско-вьетнамское партнерство, ставить перед собой новые амбициозные цели и задачи", - добавил президент.
Дети с флагами России и Вьетнама - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Россия и Вьетнам рассмотрят создание в Ханое школы с обучением на русском
13:52
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинОбразованиеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала