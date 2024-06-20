https://ria.ru/20240620/putin-1954245849.html
Россия продолжит содействовать студенческим обменам, заявил Путин
Россия продолжит содействовать студенческим обменам, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Россия продолжит содействовать студенческим обменам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет содействовать развитию студенческих обменов. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:33
2024-06-20T14:33
2024-06-20T14:51
общество
россия
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образование
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет содействовать развитию студенческих обменов. "В настоящее время в российских вузах обучается более 3 тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование около 75 тысяч вьетнамцев. Мы, конечно же, намерены и далее содействовать студенческим обменам, академической мобильности, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ", - сказал он, выступая на встрече с выпускниками советских и российских вузов. "Уверен, опираясь на прочные традиции дружбы и взаимопомощи, будем последовательно развивать российско-вьетнамское партнерство, ставить перед собой новые амбициозные цели и задачи", - добавил президент.
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Встреча Путина с выпускниками советских и российских вузов в Ханое
Президент заявил, что Россия и дальше будет содействовать развитию студенческих обменов. В четверг Путин объявил, что для вьетнамских студентов в следующем учебном году будет выделена тысяча бюджетных мест.
2024-06-20T14:33
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общество, россия, владимир путин, образование, в мире
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование, В мире
Россия продолжит содействовать студенческим обменам, заявил Путин
Путин: Россия и дальше будет содействовать развитию студенческих обменов
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет содействовать развитию студенческих обменов.
"В настоящее время в российских вузах обучается более 3 тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование около 75 тысяч вьетнамцев. Мы, конечно же, намерены и далее содействовать студенческим обменам, академической мобильности, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ", - сказал он, выступая на встрече с выпускниками советских и российских вузов.
"Уверен, опираясь на прочные традиции дружбы и взаимопомощи, будем последовательно развивать российско-вьетнамское партнерство, ставить перед собой новые амбициозные цели и задачи", - добавил президент.