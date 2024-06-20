https://ria.ru/20240620/putin-1954245849.html

Россия продолжит содействовать студенческим обменам, заявил Путин

Россия продолжит содействовать студенческим обменам, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Россия продолжит содействовать студенческим обменам, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет содействовать развитию студенческих обменов. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:33

2024-06-20T14:33

2024-06-20T14:51

общество

россия

владимир путин

образование

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954253944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18f40d4b61471bee6d0e41b219566eec.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет содействовать развитию студенческих обменов. "В настоящее время в российских вузах обучается более 3 тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование около 75 тысяч вьетнамцев. Мы, конечно же, намерены и далее содействовать студенческим обменам, академической мобильности, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ", - сказал он, выступая на встрече с выпускниками советских и российских вузов. "Уверен, опираясь на прочные традиции дружбы и взаимопомощи, будем последовательно развивать российско-вьетнамское партнерство, ставить перед собой новые амбициозные цели и задачи", - добавил президент.

https://ria.ru/20240620/zayavlenie-1954228331.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с выпускниками советских и российских вузов в Ханое Президент заявил, что Россия и дальше будет содействовать развитию студенческих обменов. В четверг Путин объявил, что для вьетнамских студентов в следующем учебном году будет выделена тысяча бюджетных мест. 2024-06-20T14:33 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, образование, в мире