https://ria.ru/20240620/putin-1954234970.html
Путин возложил венок к Мемориалу в Ханое
Путин возложил венок к Мемориалу в Ханое - РИА Новости, 20.06.2024
Путин возложил венок к Мемориалу в Ханое
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:09
2024-06-20T14:09
2024-06-20T15:05
ханой
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954223757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac61febcc07909e9533468436d5cbd35.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое. Памятник павшим героям расположен в северной части Ханоя. Макет архитектора Ле Хиепа был отобран по итогам восьми раундов конкурса в 1992 году. Мемориал был открыт 7 мая 1994 года - в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу. Основная часть монумента выполнена из белого гранита, внутри четырех арок расположена бронзовая ритуальная чаша, в которой ставятся поминальные ароматические палочки.
https://ria.ru/20240620/putin-1954144730.html
ханой
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954223757_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ba3c4c5ac24b7f4a6ded1e385e2f1d06.jpg
Путин на церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое
Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое.
Памятник был открыт 7 мая 1994 - в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу.
2024-06-20T14:09
true
PT2M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханой, россия, владимир путин, в мире
Ханой, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин возложил венок к Мемориалу в Ханое
Путин возложил венок к Мемориалу павшим героям в Ханое
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое.
Памятник павшим героям расположен в северной части Ханоя. Макет архитектора Ле Хиепа был отобран по итогам восьми раундов конкурса в 1992 году. Мемориал был открыт 7 мая 1994 года - в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу.
Основная часть монумента выполнена из белого гранита, внутри четырех арок расположена бронзовая ритуальная чаша, в которой ставятся поминальные ароматические палочки.