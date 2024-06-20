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Путин возложил венок к Мемориалу в Ханое - РИА Новости, 20.06.2024
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14:09 20.06.2024 (обновлено: 15:05 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954234970.html
Путин возложил венок к Мемориалу в Ханое
Путин возложил венок к Мемориалу в Ханое - РИА Новости, 20.06.2024
Путин возложил венок к Мемориалу в Ханое
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:09
2024-06-20T15:05
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое. Памятник павшим героям расположен в северной части Ханоя. Макет архитектора Ле Хиепа был отобран по итогам восьми раундов конкурса в 1992 году. Мемориал был открыт 7 мая 1994 года - в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу. Основная часть монумента выполнена из белого гранита, внутри четырех арок расположена бронзовая ритуальная чаша, в которой ставятся поминальные ароматические палочки.
https://ria.ru/20240620/putin-1954144730.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Путин на церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое
Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое. Памятник был открыт 7 мая 1994 - в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу.
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ханой, россия, владимир путин, в мире
Ханой, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин возложил венок к Мемориалу в Ханое

Путин возложил венок к Мемориалу павшим героям в Ханое

Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое.
Памятник павшим героям расположен в северной части Ханоя. Макет архитектора Ле Хиепа был отобран по итогам восьми раундов конкурса в 1992 году. Мемориал был открыт 7 мая 1994 года - в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу.
Основная часть монумента выполнена из белого гранита, внутри четырех арок расположена бронзовая ритуальная чаша, в которой ставятся поминальные ароматические палочки.
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