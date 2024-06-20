https://ria.ru/20240620/putin-1954234970.html

Путин возложил венок к Мемориалу в Ханое

Путин возложил венок к Мемориалу в Ханое - РИА Новости, 20.06.2024

Путин возложил венок к Мемориалу в Ханое

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:09

2024-06-20T14:09

2024-06-20T15:05

ханой

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954223757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac61febcc07909e9533468436d5cbd35.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое. Памятник павшим героям расположен в северной части Ханоя. Макет архитектора Ле Хиепа был отобран по итогам восьми раундов конкурса в 1992 году. Мемориал был открыт 7 мая 1994 года - в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу. Основная часть монумента выполнена из белого гранита, внутри четырех арок расположена бронзовая ритуальная чаша, в которой ставятся поминальные ароматические палочки.

https://ria.ru/20240620/putin-1954144730.html

ханой

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое. Памятник был открыт 7 мая 1994 - в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу. 2024-06-20T14:09 true PT2M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ханой, россия, владимир путин, в мире