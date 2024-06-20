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Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 20.06.2024
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12:29 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954204169.html
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 20.06.2024
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах
Президент России Владимир Путин считает важным, что Россия и Вьетнам последовательно переходят на расчёты в нацвалютах. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:29
2024-06-20T12:29
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает важным, что Россия и Вьетнам последовательно переходят на расчёты в нацвалютах. "Не менее важно и то, что наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров. Путин отметил, что в прошлом году доля трансакций в нацвалютах обеспечила более 40% объема двусторонних коммерческих сделок, в первом квартале этого года - уже почти 60%.
https://ria.ru/20240620/putin-1954200189.html
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экономика, россия, вьетнам, владимир путин, в мире
Экономика, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, В мире
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах

Путин: важно, что РФ и Вьетнам последовательно переходят на расчеты в нацвалютах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает важным, что Россия и Вьетнам последовательно переходят на расчёты в нацвалютах.
"Не менее важно и то, что наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров.
Путин отметил, что в прошлом году доля трансакций в нацвалютах обеспечила более 40% объема двусторонних коммерческих сделок, в первом квартале этого года - уже почти 60%.
Президент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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