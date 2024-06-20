https://ria.ru/20240620/putin-1954204169.html

Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах

Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 20.06.2024

Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах

Президент России Владимир Путин считает важным, что Россия и Вьетнам последовательно переходят на расчёты в нацвалютах. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:29

2024-06-20T12:29

2024-06-20T12:29

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владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает важным, что Россия и Вьетнам последовательно переходят на расчёты в нацвалютах. "Не менее важно и то, что наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров. Путин отметил, что в прошлом году доля трансакций в нацвалютах обеспечила более 40% объема двусторонних коммерческих сделок, в первом квартале этого года - уже почти 60%.

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экономика, россия, вьетнам, владимир путин, в мире