https://ria.ru/20240620/putin-1954204169.html
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 20.06.2024
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах
Президент России Владимир Путин считает важным, что Россия и Вьетнам последовательно переходят на расчёты в нацвалютах. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:29
2024-06-20T12:29
2024-06-20T12:29
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает важным, что Россия и Вьетнам последовательно переходят на расчёты в нацвалютах. "Не менее важно и то, что наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров. Путин отметил, что в прошлом году доля трансакций в нацвалютах обеспечила более 40% объема двусторонних коммерческих сделок, в первом квартале этого года - уже почти 60%.
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экономика, россия, вьетнам, владимир путин, в мире
Экономика, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, В мире
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах
Путин: важно, что РФ и Вьетнам последовательно переходят на расчеты в нацвалютах
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает важным, что Россия и Вьетнам последовательно переходят на расчёты в нацвалютах.
"Не менее важно и то, что наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров.
Путин отметил, что в прошлом году доля трансакций в нацвалютах обеспечила более 40% объема двусторонних коммерческих сделок, в первом квартале этого года - уже почти 60%.