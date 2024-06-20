https://ria.ru/20240620/putin-1954184492.html
Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на треть
Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на треть - РИА Новости, 20.06.2024
Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на треть
Товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь-май этого года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:26
2024-06-20T11:26
2024-06-20T12:27
россия
вьетнам
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777265383_0:424:2885:2047_1920x0_80_0_0_934c164654395c693b5c3ccf1a9297b2.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь-май этого года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. "Хорошая динамика наметилась в торгово-экономическом взаимодействии. Растет товарооборот. В 2023 году он увеличился на 8,3%. В январе-мае этого года вырос еще на 33%", - сказал российский лидер. Он также констатировал, что "политический диалог носит интенсивный и содержательный характер". "Налажено эффективное взаимодействие между министерствами, ведомствами, регионами, причем и по партийной, и по общественной линии", - указал президент РФ. Путин обратил внимание, что за последние десятилетия Москва и Ханой существенно развили правовую базу сотрудничества. "Помимо краеугольного Договора об основах дружественных отношений, которому буквально на днях исполнилось 30 лет, между нашими странами действует более 80 межгосударственных и межправительственных соглашений. В ходе нынешнего визита также подписан целый ряд важных двусторонних документов", - напомнил он.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954173951.html
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954175015.html
россия
вьетнам
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777265383_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_ef1976c89f6ef2722c32251d50cf9681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, москва, владимир путин
Россия, Вьетнам, Москва, Владимир Путин
Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на треть
Путин: товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь-май вырос на треть
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь-май этого года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем.
"Хорошая динамика наметилась в торгово-экономическом взаимодействии. Растет товарооборот. В 2023 году он увеличился на 8,3%. В январе-мае этого года вырос еще на 33%", - сказал российский лидер.
Он также констатировал, что "политический диалог носит интенсивный и содержательный характер".
"Налажено эффективное взаимодействие между министерствами, ведомствами, регионами, причем и по партийной, и по общественной линии", - указал президент РФ.
Путин обратил внимание, что за последние десятилетия Москва
и Ханой
существенно развили правовую базу сотрудничества.
"Помимо краеугольного Договора об основах дружественных отношений, которому буквально на днях исполнилось 30 лет, между нашими странами действует более 80 межгосударственных и межправительственных соглашений. В ходе нынешнего визита также подписан целый ряд важных двусторонних документов", - напомнил он.