https://ria.ru/20240620/putin-1954184492.html

Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на треть

Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на треть - РИА Новости, 20.06.2024

Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на треть

Товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь-май этого года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:26

2024-06-20T11:26

2024-06-20T12:27

россия

вьетнам

москва

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь-май этого года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. "Хорошая динамика наметилась в торгово-экономическом взаимодействии. Растет товарооборот. В 2023 году он увеличился на 8,3%. В январе-мае этого года вырос еще на 33%", - сказал российский лидер. Он также констатировал, что "политический диалог носит интенсивный и содержательный характер". "Налажено эффективное взаимодействие между министерствами, ведомствами, регионами, причем и по партийной, и по общественной линии", - указал президент РФ. Путин обратил внимание, что за последние десятилетия Москва и Ханой существенно развили правовую базу сотрудничества. "Помимо краеугольного Договора об основах дружественных отношений, которому буквально на днях исполнилось 30 лет, между нашими странами действует более 80 межгосударственных и межправительственных соглашений. В ходе нынешнего визита также подписан целый ряд важных двусторонних документов", - напомнил он.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954173951.html

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россия, вьетнам, москва, владимир путин