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Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на треть - РИА Новости, 20.06.2024
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11:26 20.06.2024 (обновлено: 12:27 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954184492.html
Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на треть
Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на треть - РИА Новости, 20.06.2024
Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на треть
Товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь-май этого года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:26
2024-06-20T12:27
россия
вьетнам
москва
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь-май этого года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. "Хорошая динамика наметилась в торгово-экономическом взаимодействии. Растет товарооборот. В 2023 году он увеличился на 8,3%. В январе-мае этого года вырос еще на 33%", - сказал российский лидер. Он также констатировал, что "политический диалог носит интенсивный и содержательный характер". "Налажено эффективное взаимодействие между министерствами, ведомствами, регионами, причем и по партийной, и по общественной линии", - указал президент РФ. Путин обратил внимание, что за последние десятилетия Москва и Ханой существенно развили правовую базу сотрудничества. "Помимо краеугольного Договора об основах дружественных отношений, которому буквально на днях исполнилось 30 лет, между нашими странами действует более 80 межгосударственных и межправительственных соглашений. В ходе нынешнего визита также подписан целый ряд важных двусторонних документов", - напомнил он.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954173951.html
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россия, вьетнам, москва, владимир путин
Россия, Вьетнам, Москва, Владимир Путин
Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на треть

Путин: товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь-май вырос на треть

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПогрузка контейнера в контейнерном терминале
Погрузка контейнера в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь-май этого года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем.
"Хорошая динамика наметилась в торгово-экономическом взаимодействии. Растет товарооборот. В 2023 году он увеличился на 8,3%. В январе-мае этого года вырос еще на 33%", - сказал российский лидер.
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Он также констатировал, что "политический диалог носит интенсивный и содержательный характер".
"Налажено эффективное взаимодействие между министерствами, ведомствами, регионами, причем и по партийной, и по общественной линии", - указал президент РФ.
Путин обратил внимание, что за последние десятилетия Москва и Ханой существенно развили правовую базу сотрудничества.
"Помимо краеугольного Договора об основах дружественных отношений, которому буквально на днях исполнилось 30 лет, между нашими странами действует более 80 межгосударственных и межправительственных соглашений. В ходе нынешнего визита также подписан целый ряд важных двусторонних документов", - напомнил он.
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