https://ria.ru/20240620/putin-1954176880.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама
Отношения России и Вьетнама развиваются в духе взаимного уважения и учета интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:59
2024-06-20T10:59
2024-06-20T10:59
россия
вьетнам
владимир путин
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама развиваются в духе взаимного уважения и учета интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. "Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских всеобъемлющих стратегических отношений, отношений стратегического партнерства. И эти отношения продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Путин. Он напомнил, что Россию и Вьетнам объединяют страницы общей истории, и в следующем году будет отмечаться 75 лет установления дипотношений.
https://ria.ru/20240618/vetnam-1953793052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, владимир путин, в мире
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама
Путин: отношения России и Вьетнама развиваются в духе взаимного уважения
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама развиваются в духе взаимного уважения и учета интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
"Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских всеобъемлющих стратегических отношений, отношений стратегического партнерства. И эти отношения продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Путин.
Он напомнил, что Россию и Вьетнам объединяют страницы общей истории, и в следующем году будет отмечаться 75 лет установления дипотношений.