https://ria.ru/20240620/putin-1954176880.html

Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама

Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024

Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама

Отношения России и Вьетнама развиваются в духе взаимного уважения и учета интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:59

2024-06-20T10:59

2024-06-20T10:59

россия

вьетнам

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954172506_0:0:2668:1501_1920x0_80_0_0_fc7634df2ae988feaced8977d3d2ac59.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама развиваются в духе взаимного уважения и учета интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. "Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских всеобъемлющих стратегических отношений, отношений стратегического партнерства. И эти отношения продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Путин. Он напомнил, что Россию и Вьетнам объединяют страницы общей истории, и в следующем году будет отмечаться 75 лет установления дипотношений.

https://ria.ru/20240618/vetnam-1953793052.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, владимир путин, в мире