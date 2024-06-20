Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954176880.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама
Отношения России и Вьетнама развиваются в духе взаимного уважения и учета интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:59
2024-06-20T10:59
россия
вьетнам
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954172506_0:0:2668:1501_1920x0_80_0_0_fc7634df2ae988feaced8977d3d2ac59.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама развиваются в духе взаимного уважения и учета интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. "Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских всеобъемлющих стратегических отношений, отношений стратегического партнерства. И эти отношения продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Путин. Он напомнил, что Россию и Вьетнам объединяют страницы общей истории, и в следующем году будет отмечаться 75 лет установления дипотношений.
https://ria.ru/20240618/vetnam-1953793052.html
россия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954172506_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c97d33759e9a28941e7cb466039de987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вьетнам, владимир путин, в мире
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама

Путин: отношения России и Вьетнама развиваются в духе взаимного уважения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама развиваются в духе взаимного уважения и учета интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
"Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских всеобъемлющих стратегических отношений, отношений стратегического партнерства. И эти отношения продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Путин.
Он напомнил, что Россию и Вьетнам объединяют страницы общей истории, и в следующем году будет отмечаться 75 лет установления дипотношений.
Старый квартал в Ханое - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Посол Вьетнама в России прокомментировал предстоящий визит Путина
18 июня, 19:21
 
РоссияВьетнамВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала