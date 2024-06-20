https://ria.ru/20240620/putin-1954171346.html
Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама
Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024
Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама
Президент России Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:46
2024-06-20T10:46
2024-06-20T11:07
экономика
россия
вьетнам
москва
владимир путин
то лам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954165767_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_817ed3745b1956f0469a21faca6f13e4.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства. "Развивается двустороннее партнерство в сельском хозяйстве. Растут взаимные поставки агропродукции, расширяется их номенклатура", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом. Российский лидер в ходе заявления отдельно отметил деятельность вьетнамской компании "ТиЭйч Груп", которая строит молокоперерабатывающие предприятия в Московской и Калужской областях, Приморском крае.
россия
вьетнам
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954165767_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1db43af2d1a389db73e19645437f4147.jpg
Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом
Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах.
2024-06-20T10:46
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам, видео
Экономика, Россия, Вьетнам, Москва, Владимир Путин, То Лам
Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства.
2024-06-20T10:46
true
PT0M37S
Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама
Путин заявил о развитии партнерства России и Вьетнама в сельском хозяйстве