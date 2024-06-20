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Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024
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10:46 20.06.2024 (обновлено: 11:07 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954171346.html
Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама
Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024
Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама
Президент России Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:46
2024-06-20T11:07
экономика
россия
вьетнам
москва
владимир путин
то лам
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства. "Развивается двустороннее партнерство в сельском хозяйстве. Растут взаимные поставки агропродукции, расширяется их номенклатура", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом. Российский лидер в ходе заявления отдельно отметил деятельность вьетнамской компании "ТиЭйч Груп", которая строит молокоперерабатывающие предприятия в Московской и Калужской областях, Приморском крае.
россия
вьетнам
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Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом
Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах.
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экономика, россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам, видео
Экономика, Россия, Вьетнам, Москва, Владимир Путин, То Лам
Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства.
2024-06-20T10:46
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Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама

Путин заявил о развитии партнерства России и Вьетнама в сельском хозяйстве

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства.
"Развивается двустороннее партнерство в сельском хозяйстве. Растут взаимные поставки агропродукции, расширяется их номенклатура", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом.
Российский лидер в ходе заявления отдельно отметил деятельность вьетнамской компании "ТиЭйч Груп", которая строит молокоперерабатывающие предприятия в Московской и Калужской областях, Приморском крае.
 
ЭкономикаРоссияВьетнамМоскваВладимир ПутинТо Лам
 
 
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