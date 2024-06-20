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Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама

Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024

Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама

Президент России Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:46

2024-06-20T10:46

2024-06-20T11:07

экономика

россия

вьетнам

москва

владимир путин

то лам

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства. "Развивается двустороннее партнерство в сельском хозяйстве. Растут взаимные поставки агропродукции, расширяется их номенклатура", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом. Российский лидер в ходе заявления отдельно отметил деятельность вьетнамской компании "ТиЭйч Груп", которая строит молокоперерабатывающие предприятия в Московской и Калужской областях, Приморском крае.

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Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах. 2024-06-20T10:46 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам, видео