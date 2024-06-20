https://ria.ru/20240620/putin-1954147660.html
Президенты России и Вьетнама пообщались после церемонии фотографирования
Президенты России и Вьетнама пообщались после церемонии фотографирования - РИА Новости, 20.06.2024
Президенты России и Вьетнама пообщались после церемонии фотографирования
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам после традиционной церемонии фотографирования в Президентском дворце коротко... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:48
2024-06-20T08:48
2024-06-20T09:37
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владимир путин
то лам
вьетнам
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам после традиционной церемонии фотографирования в Президентском дворце коротко пообщались перед тем, как отправиться на переговоры. После переговоров состоится церемония обмена подписанными документами и президенты сделают заявления для прессы. На церемонии фотографирования лидеры пожали друг другу руки и приветственно помахали в камеру.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html
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Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом
Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом
2024-06-20T08:48
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Подготовка к визиту Владимира Путина в Ханой
Подготовка к визиту Владимира Путина в Ханой
2024-06-20T08:48
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россия, владимир путин, то лам, вьетнам
Россия, Владимир Путин, То Лам, Вьетнам
Президенты России и Вьетнама пообщались после церемонии фотографирования
Путин и президент То Лам пообщались перед отправкой на переговоры