https://ria.ru/20240620/putin-1954147660.html

Президенты России и Вьетнама пообщались после церемонии фотографирования

Президенты России и Вьетнама пообщались после церемонии фотографирования - РИА Новости, 20.06.2024

Президенты России и Вьетнама пообщались после церемонии фотографирования

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам после традиционной церемонии фотографирования в Президентском дворце коротко... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:48

2024-06-20T08:48

2024-06-20T09:37

россия

владимир путин

то лам

вьетнам

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам после традиционной церемонии фотографирования в Президентском дворце коротко пообщались перед тем, как отправиться на переговоры. После переговоров состоится церемония обмена подписанными документами и президенты сделают заявления для прессы. На церемонии фотографирования лидеры пожали друг другу руки и приветственно помахали в камеру.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html

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Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом 2024-06-20T08:48 true PT2M51S

Подготовка к визиту Владимира Путина в Ханой Подготовка к визиту Владимира Путина в Ханой 2024-06-20T08:48 true PT0M28S

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россия, владимир путин, то лам, вьетнам