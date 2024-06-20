Рейтинг@Mail.ru
Государственный визит Путина во Вьетнам. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 20.06.2024 (обновлено: 08:19 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954131536.html
Государственный визит Путина во Вьетнам. Прямая трансляция
Государственный визит Путина во Вьетнам. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.06.2024
Государственный визит Путина во Вьетнам. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством Вьетнама. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:10
2024-06-20T08:19
владимир путин
вьетнам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954120714_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82b1670b6d3f7a1436887c088e418598.jpg
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством Вьетнама.
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Государственный визит Путина во Вьетнам
LIVE: Государственный визит Путина во Вьетнам
2024-06-20T08:10
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954120714_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_632cddcd3e378a504278219baa699c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, вьетнам, видео
Владимир Путин, Вьетнам
Государственный визит Путина во Вьетнам. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством Вьетнама.
2024-06-20T08:10
true
PT1S

Государственный визит Путина во Вьетнам. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством Вьетнама.
 
Владимир ПутинВьетнам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала