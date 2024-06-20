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Государственный визит Путина во Вьетнам. Прямая трансляция
Государственный визит Путина во Вьетнам. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.06.2024
Государственный визит Путина во Вьетнам. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством Вьетнама. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:10
2024-06-20T08:10
2024-06-20T08:19
владимир путин
вьетнам
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством Вьетнама.
вьетнам
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Государственный визит Путина во Вьетнам
LIVE: Государственный визит Путина во Вьетнам
2024-06-20T08:10
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вьетнам, видео
Владимир Путин, Вьетнам
Государственный визит Путина во Вьетнам. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством Вьетнама.
2024-06-20T08:10
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PT1S
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством Вьетнама.