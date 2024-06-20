https://ria.ru/20240620/psb-1954273852.html
ПСБ увеличил кредитно-гарантийный портфель в судостроении на 40%
ПСБ увеличил кредитно-гарантийный портфель в судостроении на 40% - РИА Новости, 20.06.2024
ПСБ увеличил кредитно-гарантийный портфель в судостроении на 40%
ПСБ с начала 2023 года увеличил кредитно-гарантийный портфель российской судостроительной отрасли более чем на 40%, сообщил первый заместитель председателя... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:29
2024-06-20T15:29
2024-06-20T15:29
кронштадт
псб (банк псб)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ПСБ с начала 2023 года увеличил кредитно-гарантийный портфель российской судостроительной отрасли более чем на 40%, сообщил первый заместитель председателя банка Олег Минаев на площадке Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте. Он отметил, что 90% финансирования отрасли осуществляется под льготную процентную ставку, предусмотренную распоряжениями правительства РФ. "Мы стабильно увеличиваем объемы кредитования и развиваем сотрудничество с предприятиями судостроительной отрасли, обеспечиваем непрерывное сопровождение государственного оборонного заказа и поддерживаем инвестиционные проекты, в том числе особое внимание уделяем проектам по строительству и ремонту доков, береговой инфраструктуры... Эффективная модернизация верфей необходима для укрепления технологического суверенитета, гарантированного выполнения предприятиями государственного оборонного заказа и запланированного строительства новых гражданских судов. Продолжим в кратчайшие сроки в соответствии с решениями руководства страны обеспечивать отрасль необходимым льготным финансированием", — привели в ПСБ слова Минаева. В рамках военно-морского салона ПСБ заключил ряд стратегических соглашений с ведущими научно-техническими и производственными площадками в области изготовления техники военного и двойного назначения. Также делегация банка провела ряд встреч с руководством предприятий судостроения и смежных отраслей и представителями госструктур, в ходе которых обсуждались задачи по опережающему финансированию, действующие и новые проекты в рамках военного кораблестроения, вопросы реализации инфраструктурных и социально-значимых проектов судостроительных предприятий и выпуска гражданской продукции, добавили в ПСБ.
https://ria.ru/20240620/psb-1954192474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кронштадт, псб (банк псб), россия
Кронштадт, ПСБ (Банк ПСБ), Россия
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ПСБ с начала 2023 года увеличил кредитно-гарантийный портфель российской судостроительной отрасли более чем на 40%, сообщил первый заместитель председателя банка Олег Минаев на площадке Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте.
Он отметил, что 90% финансирования отрасли осуществляется под льготную процентную ставку, предусмотренную распоряжениями правительства РФ.
"Мы стабильно увеличиваем объемы кредитования и развиваем сотрудничество с предприятиями судостроительной отрасли, обеспечиваем непрерывное сопровождение государственного оборонного заказа и поддерживаем инвестиционные проекты, в том числе особое внимание уделяем проектам по строительству и ремонту доков, береговой инфраструктуры... Эффективная модернизация верфей необходима для укрепления технологического суверенитета, гарантированного выполнения предприятиями государственного оборонного заказа и запланированного строительства новых гражданских судов. Продолжим в кратчайшие сроки в соответствии с решениями руководства страны обеспечивать отрасль необходимым льготным финансированием", — привели в ПСБ слова Минаева.
В рамках военно-морского салона ПСБ
заключил ряд стратегических соглашений с ведущими научно-техническими и производственными площадками в области изготовления техники военного и двойного назначения. Также делегация банка провела ряд встреч с руководством предприятий судостроения и смежных отраслей и представителями госструктур, в ходе которых обсуждались задачи по опережающему финансированию, действующие и новые проекты в рамках военного кораблестроения, вопросы реализации инфраструктурных и социально-значимых проектов судостроительных предприятий и выпуска гражданской продукции, добавили в ПСБ.