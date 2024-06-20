https://ria.ru/20240620/proisshestvie-1954189631.html

В Улан-Удэ на стройке упал башенный кран

В Улан-Удэ на стройке упал башенный кран - РИА Новости, 20.06.2024

В Улан-Удэ на стройке упал башенный кран

Работник строительной организации погиб в результате падения башенного крана на стройке в Улан-Удэ, сообщила прокуратура Бурятии. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:39

2024-06-20T11:39

2024-06-20T11:39

происшествия

улан-удэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954186785_0:370:964:912_1920x0_80_0_0_0dd2c754437019e41752557ed52787f1.jpg

УЛАН-УДЭ, 20 июн – РИА Новости. Работник строительной организации погиб в результате падения башенного крана на стройке в Улан-Удэ, сообщила прокуратура Бурятии. "Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ организовала проверку по факту падения 20.06.2024 башенного крана на территории строительной площадки многоквартирного дома в 148-м микрорайоне города Улан-Удэ. В результате происшествия погиб работник строительной организации", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства в сфере охраны труда, соблюдение строительных норм и правил, в том числе при эксплуатации подъемной техники. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В четверг в Улан-Удэ зной с температурой около +30 градусов, который стоял несколько дней, сменился шквалистым ветром и дождями. Температура снизилась до +15 градусов.

https://ria.ru/20240531/proisshestvie-1949571984.html

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, улан-удэ