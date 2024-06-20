https://ria.ru/20240620/proisshestvie-1954189631.html
В Улан-Удэ на стройке упал башенный кран
В Улан-Удэ на стройке упал башенный кран - РИА Новости, 20.06.2024
В Улан-Удэ на стройке упал башенный кран
Работник строительной организации погиб в результате падения башенного крана на стройке в Улан-Удэ, сообщила прокуратура Бурятии. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:39
2024-06-20T11:39
2024-06-20T11:39
происшествия
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 20 июн – РИА Новости. Работник строительной организации погиб в результате падения башенного крана на стройке в Улан-Удэ, сообщила прокуратура Бурятии. "Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ организовала проверку по факту падения 20.06.2024 башенного крана на территории строительной площадки многоквартирного дома в 148-м микрорайоне города Улан-Удэ. В результате происшествия погиб работник строительной организации", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства в сфере охраны труда, соблюдение строительных норм и правил, в том числе при эксплуатации подъемной техники. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В четверг в Улан-Удэ зной с температурой около +30 градусов, который стоял несколько дней, сменился шквалистым ветром и дождями. Температура снизилась до +15 градусов.
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происшествия, улан-удэ
В Улан-Удэ на стройке упал башенный кран
В Улан-Удэ при падении башенного крана погиб работник строительной организации
УЛАН-УДЭ, 20 июн – РИА Новости. Работник строительной организации погиб в результате падения башенного крана на стройке в Улан-Удэ, сообщила прокуратура Бурятии.
"Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ организовала проверку по факту падения 20.06.2024 башенного крана на территории строительной площадки многоквартирного дома в 148-м микрорайоне города Улан-Удэ. В результате происшествия погиб работник строительной организации", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства в сфере охраны труда, соблюдение строительных норм и правил, в том числе при эксплуатации подъемной техники. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В четверг в Улан-Удэ зной с температурой около +30 градусов, который стоял несколько дней, сменился шквалистым ветром и дождями. Температура снизилась до +15 градусов.