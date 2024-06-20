https://ria.ru/20240620/produktsiya-1954337330.html
Адыгея представила продукцию с экспортным потенциалом
Адыгея представила продукцию с экспортным потенциалом - РИА Новости, 20.06.2024
Адыгея представила продукцию с экспортным потенциалом
Презентация продукции 22 адыгейских производителей состоялась 20 июня в рамках Дня Республики Адыгея в Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ), сообщает... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:03
2024-06-20T18:03
2024-06-20T18:03
экономика
россия
вероника никишина
мурат кумпилов
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Презентация продукции 22 адыгейских производителей состоялась 20 июня в рамках Дня Республики Адыгея в Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ), сообщает РЭЦ."Основной целью мероприятия было продемонстрировать возможности и перспективы экспорта из Адыгеи, а также представить комплекс мер поддержки, оказываемых РЭЦ региональным производителям и компаниям-экспортерам", - говорится в сообщении.Так, например, компания "Акватэрра" и лимонадная фабрика "Майкопская" представили питьевую и минеральную воду; молочный завод "Гиагинский", Красногвардейский молочный завод и компания "Мирный-Адыгея" - сыры и молочную продукцию; а компания "Краснодарагроальянс" - зерна для попкорна. Предприниматели из Адыгеи также презентовали мед, кондитерские изделия, рыбу и осетровую икру, соль и другую продукцию местного производства."В каждом регионе России можно найти уникальную продукцию, имеющую значительный потенциал для продаж на внешних рынках. Мы стремимся раскрыть и реализовать его, предлагая широкий спектр мер поддержки: от выбора рынка и поиска первых клиентов до организации логистики и страхования", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Главный гастрономический бренд региона - это, конечно, адыгейский сыр, который заслуженно пользуется большим потребительским спросом далеко за пределами республики. Мы отстояли право на использование бренда "Сыр Адыгейский" только за производителями Адыгеи, и наши предприятия активно наращивают его производство", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов."Но экспортным потенциалом обладает и другая продукция, выпускаемая в Адыгее, например, адыгейская соль, мед, напитки, которые мы сегодня представляем в РЭЦ. Уверен, мы вместе сможем придать дополнительный импульс развитию экспортного потенциала республики", - добавил он.
https://ria.ru/20240620/rets-1954187259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вероника никишина, мурат кумпилов, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Мурат Кумпилов, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Презентация продукции 22 адыгейских производителей состоялась 20 июня в рамках Дня Республики Адыгея в Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ), сообщает РЭЦ.
"Основной целью мероприятия было продемонстрировать возможности и перспективы экспорта из Адыгеи, а также представить комплекс мер поддержки, оказываемых РЭЦ региональным производителям и компаниям-экспортерам", - говорится в сообщении.
Так, например, компания "Акватэрра" и лимонадная фабрика "Майкопская" представили питьевую и минеральную воду; молочный завод "Гиагинский", Красногвардейский молочный завод и компания "Мирный-Адыгея" - сыры и молочную продукцию; а компания "Краснодарагроальянс" - зерна для попкорна. Предприниматели из Адыгеи также презентовали мед, кондитерские изделия, рыбу и осетровую икру, соль и другую продукцию местного производства.
"В каждом регионе России можно найти уникальную продукцию, имеющую значительный потенциал для продаж на внешних рынках. Мы стремимся раскрыть и реализовать его, предлагая широкий спектр мер поддержки: от выбора рынка и поиска первых клиентов до организации логистики и страхования", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
"Главный гастрономический бренд региона - это, конечно, адыгейский сыр, который заслуженно пользуется большим потребительским спросом далеко за пределами республики. Мы отстояли право на использование бренда "Сыр Адыгейский" только за производителями Адыгеи, и наши предприятия активно наращивают его производство", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов
.
"Но экспортным потенциалом обладает и другая продукция, выпускаемая в Адыгее, например, адыгейская соль, мед, напитки, которые мы сегодня представляем в РЭЦ. Уверен, мы вместе сможем придать дополнительный импульс развитию экспортного потенциала республики", - добавил он.