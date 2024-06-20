https://ria.ru/20240620/produktsiya-1954337330.html

Адыгея представила продукцию с экспортным потенциалом

Адыгея представила продукцию с экспортным потенциалом - РИА Новости, 20.06.2024

Адыгея представила продукцию с экспортным потенциалом

Презентация продукции 22 адыгейских производителей состоялась 20 июня в рамках Дня Республики Адыгея в Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ), сообщает... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:03

2024-06-20T18:03

2024-06-20T18:03

экономика

россия

вероника никишина

мурат кумпилов

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Презентация продукции 22 адыгейских производителей состоялась 20 июня в рамках Дня Республики Адыгея в Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ), сообщает РЭЦ."Основной целью мероприятия было продемонстрировать возможности и перспективы экспорта из Адыгеи, а также представить комплекс мер поддержки, оказываемых РЭЦ региональным производителям и компаниям-экспортерам", - говорится в сообщении.Так, например, компания "Акватэрра" и лимонадная фабрика "Майкопская" представили питьевую и минеральную воду; молочный завод "Гиагинский", Красногвардейский молочный завод и компания "Мирный-Адыгея" - сыры и молочную продукцию; а компания "Краснодарагроальянс" - зерна для попкорна. Предприниматели из Адыгеи также презентовали мед, кондитерские изделия, рыбу и осетровую икру, соль и другую продукцию местного производства."В каждом регионе России можно найти уникальную продукцию, имеющую значительный потенциал для продаж на внешних рынках. Мы стремимся раскрыть и реализовать его, предлагая широкий спектр мер поддержки: от выбора рынка и поиска первых клиентов до организации логистики и страхования", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Главный гастрономический бренд региона - это, конечно, адыгейский сыр, который заслуженно пользуется большим потребительским спросом далеко за пределами республики. Мы отстояли право на использование бренда "Сыр Адыгейский" только за производителями Адыгеи, и наши предприятия активно наращивают его производство", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов."Но экспортным потенциалом обладает и другая продукция, выпускаемая в Адыгее, например, адыгейская соль, мед, напитки, которые мы сегодня представляем в РЭЦ. Уверен, мы вместе сможем придать дополнительный импульс развитию экспортного потенциала республики", - добавил он.

https://ria.ru/20240620/rets-1954187259.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, мурат кумпилов, российский экспортный центр (рэц)