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В Тамбовской области продолжают тушить пожар на нефтебазе после атаки дрона
В Тамбовской области продолжают тушить пожар на нефтебазе после атаки дрона - РИА Новости, 20.06.2024
В Тамбовской области продолжают тушить пожар на нефтебазе после атаки дрона
Пожарные продолжают тушить пожар на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области после, предположительно, атаки БПЛА утром в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:52
2024-06-20T16:52
2024-06-20T16:53
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ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Пожарные продолжают тушить пожар на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области после, предположительно, атаки БПЛА утром в четверг, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Ранее губернатор региона Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, предположительно, после атаки беспилотника. По данным источника РИА Новости, в результате пожара огонь перекинулся на второй резервуар. По предварительной информации, нефтебазу в селе Платоновка атаковали два дрона, один был сбит. Общая площадь горения двух резервуаров достигла 600 квадратных метров. "Тушение пожара на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области продолжается, сил и средств для этого достаточно… В настоящее время горят два резервуара", - сообщили в правительства региона.
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происшествия, тамбовская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тамбовская область
В Тамбовской области продолжают тушить пожар на нефтебазе после атаки дрона
Пожар на нефтебазе в Тамбовской области продолжают тушить после атаки дрона