https://ria.ru/20240620/pozhar-1954252100.html

Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат третьи сутки

Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат третьи сутки - РИА Новости, 20.06.2024

Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат третьи сутки

Тушение пожара на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области продолжается третьи сутки и ведется в круглосуточном режиме, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:44

2024-06-20T14:44

2024-06-20T14:44

происшествия

азовский район

ростовская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953576343_4:55:1081:661_1920x0_80_0_0_814005510624349624cb48aee1e59edd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Тушение пожара на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области продолжается третьи сутки и ведется в круглосуточном режиме, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в результате атаки беспилотника в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Рано утром в среду пожар был локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Однако к вечеру произошла разгерметизация второго резервуара. "В настоящее время тушение пожара продолжается. Работы ведутся круглосуточно", - сказал собеседник агентства. В ликвидации возгорания задействованы более 200 человек и порядка 40 единиц техники, а также пожарный поезд.

https://ria.ru/20240619/pozhar-1954083049.html

азовский район

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, азовский район, ростовская область, россия