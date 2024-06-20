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Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат третьи сутки - РИА Новости, 20.06.2024
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14:44 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/pozhar-1954252100.html
Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат третьи сутки
Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат третьи сутки - РИА Новости, 20.06.2024
Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат третьи сутки
Тушение пожара на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области продолжается третьи сутки и ведется в круглосуточном режиме, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:44
2024-06-20T14:44
происшествия
азовский район
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Тушение пожара на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области продолжается третьи сутки и ведется в круглосуточном режиме, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в результате атаки беспилотника в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Рано утром в среду пожар был локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Однако к вечеру произошла разгерметизация второго резервуара. "В настоящее время тушение пожара продолжается. Работы ведутся круглосуточно", - сказал собеседник агентства. В ликвидации возгорания задействованы более 200 человек и порядка 40 единиц техники, а также пожарный поезд.
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происшествия, азовский район, ростовская область, россия
Происшествия, Азовский район, Ростовская область, Россия
Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат третьи сутки

МЧС: тушение пожара на нефтебазе в Ростовской области продолжается третьи сутки

© МЧС России/TelegramМесто возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
© МЧС России/Telegram
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Тушение пожара на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области продолжается третьи сутки и ведется в круглосуточном режиме, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в результате атаки беспилотника в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Рано утром в среду пожар был локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Однако к вечеру произошла разгерметизация второго резервуара.
"В настоящее время тушение пожара продолжается. Работы ведутся круглосуточно", - сказал собеседник агентства.
В ликвидации возгорания задействованы более 200 человек и порядка 40 единиц техники, а также пожарный поезд.
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"
Вчера, 19:10
 
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