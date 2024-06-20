https://ria.ru/20240620/pozhar-1954209482.html
Четверо пострадавших при пожаре в Оби находятся в реанимации
Четверо пострадавших при пожаре в Оби находятся в реанимации - РИА Новости, 20.06.2024
Четверо пострадавших при пожаре в Оби находятся в реанимации
Четверо из шести пострадавших при пожаре в производственном здании в городе Обь Новосибирской области находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:54
2024-06-20T12:54
2024-06-20T12:54
происшествия
обь
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954197606_0:265:792:711_1920x0_80_0_0_1157f988f0595a121da4e7de43bf5486.jpg
НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Четверо из шести пострадавших при пожаре в производственном здании в городе Обь Новосибирской области находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии, сообщили журналистам в Новосибирской областной клинической больнице. Как сообщалось, в 12.21 (08.21 мск) поступило сообщение о пожаре в производственном здании в городе Обь. К прибытию пожарных оно горело открытым огнем. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. Огонь потушен. "В государственную Новосибирскую областную клиническую больницу привезли пятерых пострадавших из города Оби. Четверо из них находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии. Один из пострадавших находится в ожоговом отделении. Его состояние средней степени тяжести", - сообщили в больнице. Ранее в ГУМЧС сообщили, что пожар возник после технологического взрыва. До прибытия пожарной охраны самостоятельно из здания эвакуировалось 25 рабочих. Пожар был ликвидирован на общей площади 375 квадратных метров. Причину нарушения технологического процесса устанавливает следственно-оперативная группа. В прокуратуре сообщили, что пожар арендовало ООО "СибВторРесурс" для деятельности по обработке отходов. Надзорное ведомство и Следственный комитет устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240620/mchs-1954157812.html
https://ria.ru/20240620/neftebaza-1954141229.html
обь
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954197606_0:135:792:729_1920x0_80_0_0_6592f4196f5f907d8f53000a717a9108.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, обь, новосибирская область
Происшествия, Обь, Новосибирская область
Четверо пострадавших при пожаре в Оби находятся в реанимации
Четверо пострадавших при пожаре в Новосибирской области находятся в реанимации
НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Четверо из шести пострадавших при пожаре в производственном здании в городе Обь Новосибирской области находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии, сообщили журналистам в Новосибирской областной клинической больнице.
Как сообщалось, в 12.21 (08.21 мск) поступило сообщение о пожаре в производственном здании в городе Обь. К прибытию пожарных оно горело открытым огнем. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. Огонь потушен.
"В государственную Новосибирскую областную клиническую больницу привезли пятерых пострадавших из города Оби. Четверо из них находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии. Один из пострадавших находится в ожоговом отделении. Его состояние средней степени тяжести", - сообщили в больнице.
Ранее в ГУМЧС сообщили, что пожар возник после технологического взрыва. До прибытия пожарной охраны самостоятельно из здания эвакуировалось 25 рабочих. Пожар был ликвидирован на общей площади 375 квадратных метров. Причину нарушения технологического процесса устанавливает следственно-оперативная группа.
В прокуратуре сообщили, что пожар арендовало ООО "СибВторРесурс" для деятельности по обработке отходов. Надзорное ведомство и Следственный комитет устанавливают все обстоятельства произошедшего.