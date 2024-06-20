Рейтинг@Mail.ru
Четверо пострадавших при пожаре в Оби находятся в реанимации - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/pozhar-1954209482.html
Четверо пострадавших при пожаре в Оби находятся в реанимации
Четверо пострадавших при пожаре в Оби находятся в реанимации - РИА Новости, 20.06.2024
Четверо пострадавших при пожаре в Оби находятся в реанимации
Четверо из шести пострадавших при пожаре в производственном здании в городе Обь Новосибирской области находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:54
2024-06-20T12:54
происшествия
обь
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954197606_0:265:792:711_1920x0_80_0_0_1157f988f0595a121da4e7de43bf5486.jpg
НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Четверо из шести пострадавших при пожаре в производственном здании в городе Обь Новосибирской области находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии, сообщили журналистам в Новосибирской областной клинической больнице. Как сообщалось, в 12.21 (08.21 мск) поступило сообщение о пожаре в производственном здании в городе Обь. К прибытию пожарных оно горело открытым огнем. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. Огонь потушен. "В государственную Новосибирскую областную клиническую больницу привезли пятерых пострадавших из города Оби. Четверо из них находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии. Один из пострадавших находится в ожоговом отделении. Его состояние средней степени тяжести", - сообщили в больнице. Ранее в ГУМЧС сообщили, что пожар возник после технологического взрыва. До прибытия пожарной охраны самостоятельно из здания эвакуировалось 25 рабочих. Пожар был ликвидирован на общей площади 375 квадратных метров. Причину нарушения технологического процесса устанавливает следственно-оперативная группа. В прокуратуре сообщили, что пожар арендовало ООО "СибВторРесурс" для деятельности по обработке отходов. Надзорное ведомство и Следственный комитет устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240620/mchs-1954157812.html
https://ria.ru/20240620/neftebaza-1954141229.html
обь
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954197606_0:135:792:729_1920x0_80_0_0_6592f4196f5f907d8f53000a717a9108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, обь, новосибирская область
Происшествия, Обь, Новосибирская область
Четверо пострадавших при пожаре в Оби находятся в реанимации

Четверо пострадавших при пожаре в Новосибирской области находятся в реанимации

Пожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
Пожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Четверо из шести пострадавших при пожаре в производственном здании в городе Обь Новосибирской области находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии, сообщили журналистам в Новосибирской областной клинической больнице.
Как сообщалось, в 12.21 (08.21 мск) поступило сообщение о пожаре в производственном здании в городе Обь. К прибытию пожарных оно горело открытым огнем. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. Огонь потушен.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Архангельской области два человека погибли при пожаре в частном доме
09:51
"В государственную Новосибирскую областную клиническую больницу привезли пятерых пострадавших из города Оби. Четверо из них находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии. Один из пострадавших находится в ожоговом отделении. Его состояние средней степени тяжести", - сообщили в больнице.
Ранее в ГУМЧС сообщили, что пожар возник после технологического взрыва. До прибытия пожарной охраны самостоятельно из здания эвакуировалось 25 рабочих. Пожар был ликвидирован на общей площади 375 квадратных метров. Причину нарушения технологического процесса устанавливает следственно-оперативная группа.
В прокуратуре сообщили, что пожар арендовало ООО "СибВторРесурс" для деятельности по обработке отходов. Надзорное ведомство и Следственный комитет устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Адыгее произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотника
07:17
 
ПроисшествияОбьНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала