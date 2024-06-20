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Площадь пожара на нефтебазе в Тамбовской области достигла 600 "квадратов" - РИА Новости, 20.06.2024
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12:03 20.06.2024
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Площадь пожара на нефтебазе в Тамбовской области достигла 600 "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Тамбовской области достигла 600 "квадратов" - РИА Новости, 20.06.2024
Площадь пожара на нефтебазе в Тамбовской области достигла 600 "квадратов"
Общая площадь горения двух резервуаров после атаки украинского беспилотника на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области достигла 600 квадратных... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:03
2024-06-20T12:03
происшествия
тамбовская область
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Общая площадь горения двух резервуаров после атаки украинского беспилотника на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области достигла 600 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, предположительно, после атаки беспилотника. По данным источника РИА Новости, в результате пожара огонь перекинулся на второй резервуар. По предварительной информации, нефтебазу в селе Платоновка атаковали два дрона, один был сбит. "На 11.30 общая площадь пожара на резервуарах составляет 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, тамбовская область
Происшествия, Тамбовская область
Площадь пожара на нефтебазе в Тамбовской области достигла 600 "квадратов"

МЧС: площадь пожара после атаки дрона на нефтебазе достигла 600 "квадратов"

Пожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
Пожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
Пожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Общая площадь горения двух резервуаров после атаки украинского беспилотника на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области достигла 600 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее губернатор региона Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, предположительно, после атаки беспилотника. По данным источника РИА Новости, в результате пожара огонь перекинулся на второй резервуар. По предварительной информации, нефтебазу в селе Платоновка атаковали два дрона, один был сбит.
"На 11.30 общая площадь пожара на резервуарах составляет 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияТамбовская область
 
 
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