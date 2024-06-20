https://ria.ru/20240620/pozhar-1954196542.html

Площадь пожара на нефтебазе в Тамбовской области достигла 600 "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Тамбовской области достигла 600 "квадратов" - РИА Новости, 20.06.2024

Площадь пожара на нефтебазе в Тамбовской области достигла 600 "квадратов"

Общая площадь горения двух резервуаров после атаки украинского беспилотника на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области достигла 600 квадратных... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:03

2024-06-20T12:03

2024-06-20T12:03

происшествия

тамбовская область

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Общая площадь горения двух резервуаров после атаки украинского беспилотника на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области достигла 600 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, предположительно, после атаки беспилотника. По данным источника РИА Новости, в результате пожара огонь перекинулся на второй резервуар. По предварительной информации, нефтебазу в селе Платоновка атаковали два дрона, один был сбит. "На 11.30 общая площадь пожара на резервуарах составляет 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240313/neftezavod-1932644159.html

тамбовская область

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происшествия, тамбовская область