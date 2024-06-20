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В МЧС назвали причину пожара в Новосибирской области
В МЧС назвали причину пожара в Новосибирской области - РИА Новости, 20.06.2024
В МЧС назвали причину пожара в Новосибирской области
Крупный пожар в производственном здании в городе Обь Новосибирской области, где занимались утилизацией отходов, возник после технологического взрыва, сообщил... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:14
2024-06-20T11:14
2024-06-20T11:14
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Крупный пожар в производственном здании в городе Обь Новосибирской области, где занимались утилизацией отходов, возник после технологического взрыва, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону Павел Винаков. Как сообщалось, в 12.21 (08.21 мск) поступило сообщение о пожаре в производственном здании в городе Обь. К прибытию пожарных оно горело открытым огнем. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. Огонь потушен. "До прибытия пожарной охраны самостоятельно из здания эвакуировалось 25 рабочих. В результате технологического взрыва один работник погиб, шесть пострадали. Им оказана медицинская помощь", - сказал он. Пожар был ликвидирован на общей площади 375 квадратных метров. Причину нарушения технологического процесса устанавливает следственно-оперативная группа. В свою очередь прокуратура Новосибирской области сообщает, что пожар произошел в складском помещении, арендованном ООО "СибВторРесурс" для деятельности по обработке отходов. "Прокуратура даст оценку соблюдению сотрудниками коммерческой организации и собственником помещения требований пожарной безопасности, правил охраны труда, законности осуществления ООО "СибВторРесурс" деятельности в сфере обращения с отходами", - говорится в сообщении. Свою проверку по факту произошедшего организовали следователи СК РФ. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, обь, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Обь, Новосибирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В МЧС назвали причину пожара в Новосибирской области
Пожар на предприятии под Новосибирском произошел из-за технологического взрыва
НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Крупный пожар в производственном здании в городе Обь Новосибирской области, где занимались утилизацией отходов, возник после технологического взрыва, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону Павел Винаков.
Как сообщалось, в 12.21 (08.21 мск) поступило сообщение о пожаре в производственном здании в городе Обь. К прибытию пожарных оно горело открытым огнем. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. Огонь потушен.
"До прибытия пожарной охраны самостоятельно из здания эвакуировалось 25 рабочих. В результате технологического взрыва один работник погиб, шесть пострадали. Им оказана медицинская помощь", - сказал он.
Пожар был ликвидирован на общей площади 375 квадратных метров. Причину нарушения технологического процесса устанавливает следственно-оперативная группа.
В свою очередь прокуратура Новосибирской области сообщает, что пожар произошел в складском помещении, арендованном ООО "СибВторРесурс" для деятельности по обработке отходов.
"Прокуратура даст оценку соблюдению сотрудниками коммерческой организации и собственником помещения требований пожарной безопасности, правил охраны труда, законности осуществления ООО "СибВторРесурс" деятельности в сфере обращения с отходами", - говорится в сообщении.
Свою проверку по факту произошедшего организовали следователи СК РФ
. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.