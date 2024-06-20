https://ria.ru/20240620/pozhar-1954181931.html

В МЧС назвали причину пожара в Новосибирской области

В МЧС назвали причину пожара в Новосибирской области - РИА Новости, 20.06.2024

В МЧС назвали причину пожара в Новосибирской области

Крупный пожар в производственном здании в городе Обь Новосибирской области, где занимались утилизацией отходов, возник после технологического взрыва, сообщил... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:14

2024-06-20T11:14

2024-06-20T11:14

происшествия

обь

новосибирская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Крупный пожар в производственном здании в городе Обь Новосибирской области, где занимались утилизацией отходов, возник после технологического взрыва, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону Павел Винаков. Как сообщалось, в 12.21 (08.21 мск) поступило сообщение о пожаре в производственном здании в городе Обь. К прибытию пожарных оно горело открытым огнем. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. Огонь потушен. "До прибытия пожарной охраны самостоятельно из здания эвакуировалось 25 рабочих. В результате технологического взрыва один работник погиб, шесть пострадали. Им оказана медицинская помощь", - сказал он. Пожар был ликвидирован на общей площади 375 квадратных метров. Причину нарушения технологического процесса устанавливает следственно-оперативная группа. В свою очередь прокуратура Новосибирской области сообщает, что пожар произошел в складском помещении, арендованном ООО "СибВторРесурс" для деятельности по обработке отходов. "Прокуратура даст оценку соблюдению сотрудниками коммерческой организации и собственником помещения требований пожарной безопасности, правил охраны труда, законности осуществления ООО "СибВторРесурс" деятельности в сфере обращения с отходами", - говорится в сообщении. Свою проверку по факту произошедшего организовали следователи СК РФ. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240620/neftebaza-1954141229.html

https://ria.ru/20240620/mchs-1954157812.html

обь

новосибирская область

россия

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происшествия, обь, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)