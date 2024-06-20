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При пожаре в Новосибирской области один человек погиб и шестеро пострадали

При пожаре в Новосибирской области один человек погиб и шестеро пострадали - РИА Новости, 20.06.2024

При пожаре в Новосибирской области один человек погиб и шестеро пострадали

Один человек, по предварительным данным, погиб и еще шестеро пострадали в четверг при пожаре в производственном здании в городе Обь Новосибирской области,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:49

2024-06-20T09:49

2024-06-20T09:57

обь

новосибирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб и еще шестеро пострадали в четверг при пожаре в производственном здании в городе Обь Новосибирской области, сообщает МЧС РФ."В городе Оби горит производственное здание. В нем могут находиться газовые баллоны. Шесть человек пострадали, они переданы врачам. По предварительным данным, есть погибший", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В МЧС отметили, что пожар уже локализован. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.

обь

новосибирская область

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обь, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия