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При пожаре в Новосибирской области один человек погиб и шестеро пострадали
При пожаре в Новосибирской области один человек погиб и шестеро пострадали - РИА Новости, 20.06.2024
При пожаре в Новосибирской области один человек погиб и шестеро пострадали
Один человек, по предварительным данным, погиб и еще шестеро пострадали в четверг при пожаре в производственном здании в городе Обь Новосибирской области,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:49
2024-06-20T09:49
2024-06-20T09:57
обь
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб и еще шестеро пострадали в четверг при пожаре в производственном здании в городе Обь Новосибирской области, сообщает МЧС РФ."В городе Оби горит производственное здание. В нем могут находиться газовые баллоны. Шесть человек пострадали, они переданы врачам. По предварительным данным, есть погибший", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В МЧС отметили, что пожар уже локализован. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.
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обь, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Обь, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При пожаре в Новосибирской области один человек погиб и шестеро пострадали
МЧС: при пожаре в производственном здании в Новосибирской области погиб человек
НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб и еще шестеро пострадали в четверг при пожаре в производственном здании в городе Обь Новосибирской области, сообщает МЧС РФ.
"В городе Оби горит производственное здание. В нем могут находиться газовые баллоны. Шесть человек пострадали, они переданы врачам. По предварительным данным, есть погибший", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В МЧС отметили, что пожар уже локализован. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.