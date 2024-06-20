https://ria.ru/20240620/pozhar-1954151305.html
В Подмосковье загорелся ангар на территории яхт-клуба
В Подмосковье загорелся ангар на территории яхт-клуба - РИА Новости, 20.06.2024
В Подмосковье загорелся ангар на территории яхт-клуба
Ангар с двумя лодками на территории яхт-клуба горит на площади в тысячу квадратных метров в деревне Степаньково Московской области, открытый огонь уже потушен,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:13
2024-06-20T09:13
2024-06-20T09:13
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ангар с двумя лодками на территории яхт-клуба горит на площади в тысячу квадратных метров в деревне Степаньково Московской области, открытый огонь уже потушен, сообщает пресс-служба МЧС России. "Сообщение о пожаре по адресу Мытищинский городской округ, деревня Степаньково поступило в главное управление МЧС России по Московской области. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит металлический ангар с двумя лодками на территории яхт клуба. Площадь пожара одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар локализован, открытое горение ликвидировано. К тушению привлечено более 25 человек и семи единиц техники.
https://ria.ru/20240105/pozhar-1919799307.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелся ангар на территории яхт-клуба
В Подмосковье загорелся ангар с двумя лодками на территории яхт-клуба