https://ria.ru/20240620/pozhar-1954151305.html

В Подмосковье загорелся ангар на территории яхт-клуба

В Подмосковье загорелся ангар на территории яхт-клуба - РИА Новости, 20.06.2024

В Подмосковье загорелся ангар на территории яхт-клуба

Ангар с двумя лодками на территории яхт-клуба горит на площади в тысячу квадратных метров в деревне Степаньково Московской области, открытый огонь уже потушен,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:13

2024-06-20T09:13

2024-06-20T09:13

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ангар с двумя лодками на территории яхт-клуба горит на площади в тысячу квадратных метров в деревне Степаньково Московской области, открытый огонь уже потушен, сообщает пресс-служба МЧС России. "Сообщение о пожаре по адресу Мытищинский городской округ, деревня Степаньково поступило в главное управление МЧС России по Московской области. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит металлический ангар с двумя лодками на территории яхт клуба. Площадь пожара одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар локализован, открытое горение ликвидировано. К тушению привлечено более 25 человек и семи единиц техники.

https://ria.ru/20240105/pozhar-1919799307.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)