https://ria.ru/20240620/pozhar-1954143510.html

В Тамбовской области на территории нефтебазы вспыхнул резервуар

В Тамбовской области на территории нефтебазы вспыхнул резервуар - РИА Новости, 20.06.2024

В Тамбовской области на территории нефтебазы вспыхнул резервуар

На Платоновской нефтебазе в Тамбовской области загорелся резервуар, сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:03

2024-06-20T08:03

2024-06-20T08:52

тамбовская область

происшествия

максим егоров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На Платоновской нефтебазе в Тамбовской области загорелся резервуар, сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram-канале."Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. <...> Пострадавших нет", — написал он.Глава региона уточнил, что объект находится в Рассказовском муниципальном округе.Егоров добавил, что утром в Первомайском муниципальном округе также обнаружили остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе.Губернатор подчеркнул, что в области предприняты все меры для обеспечения безопасности. К ликвидации последствий привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС РоссииКиев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240606/pozhar-1950856096.html

https://ria.ru/20240620/neftebaza-1954141229.html

https://ria.ru/20240620/pvo-1954140826.html

тамбовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тамбовская область, происшествия, максим егоров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия