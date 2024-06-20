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В Тамбовской области на территории нефтебазы вспыхнул резервуар - РИА Новости, 20.06.2024
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08:03 20.06.2024 (обновлено: 08:52 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/pozhar-1954143510.html
В Тамбовской области на территории нефтебазы вспыхнул резервуар
В Тамбовской области на территории нефтебазы вспыхнул резервуар - РИА Новости, 20.06.2024
В Тамбовской области на территории нефтебазы вспыхнул резервуар
На Платоновской нефтебазе в Тамбовской области загорелся резервуар, сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:03
2024-06-20T08:52
тамбовская область
происшествия
максим егоров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На Платоновской нефтебазе в Тамбовской области загорелся резервуар, сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram-канале."Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. &lt;...&gt; Пострадавших нет", — написал он.Глава региона уточнил, что объект находится в Рассказовском муниципальном округе.Егоров добавил, что утром в Первомайском муниципальном округе также обнаружили остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе.Губернатор подчеркнул, что в области предприняты все меры для обеспечения безопасности. К ликвидации последствий привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС РоссииКиев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240606/pozhar-1950856096.html
https://ria.ru/20240620/neftebaza-1954141229.html
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тамбовская область, происшествия, максим егоров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Тамбовская область, Происшествия, Максим Егоров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Тамбовской области на территории нефтебазы вспыхнул резервуар

В Тамбовской области, предположительно, из-за дрона вспыхнул пожар на нефтебазе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожарные и спасатели
Пожарные и спасатели - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На Платоновской нефтебазе в Тамбовской области загорелся резервуар, сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram-канале.
"Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. <...> Пострадавших нет", — написал он.
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Глава региона уточнил, что объект находится в Рассказовском муниципальном округе.
Егоров добавил, что утром в Первомайском муниципальном округе также обнаружили остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе.
Губернатор подчеркнул, что в области предприняты все меры для обеспечения безопасности. К ликвидации последствий привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России
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